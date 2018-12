A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) não vai participar no protesto dos "coletes amarelos" em Portugal, que esta sexta-feira, 21 de Dezembro, promete parar o País. O presidente da FPT, Carlos Ramos, apela à "responsabilidade democrática".

"A FPT, respeitando o seu ideário, nunca vai cerrar fileiras num movimento inorgânico, sem rosto, de origem desconhecida, sem propósito programático e que, até ver, só ameaça promover bloqueio ao normal ritmo da vida dos portugueses", defendeu em comunicado a federação.

"Em democracia e em seriedade a indignação só fica legitimada com rostos. Seria irresponsável e até perigoso a FPT fazer parte de um movimento que não tem a coragem de se revelar à sociedade", disse à SÁBADO Carlos Ramos. "Como presidente da FPT, apelo à responsabilidade democrática dos nossos associados", concluiu.





Os protestos dos "coletes amarelos" em Portugal está marcado para esta sexta-feira, dia 21 de Dezembro, em Portugal. O Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP) indicou vários pontos de concentração por todo o país, que pode ver neste mapa: A porta-voz do Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP), Ana Vieira, disse esperar o máximo de pessoas possível no protesto de sexta-feira, de modo a "amplificar o descontentamento" que considera existir entre a população.

O que reivindicam os "coletes amarelos" portugueses?

Debaixo da bandeira "Vamos Parar Portugal", os protestos começam na manhã de sexta-feira e já colocaram a PSP de prevenção. Os organizadores garantem que são um grupo pacífico, que pretende alertar para os problemas do País e divulgaram uma missiva que apresenta as suas oito reivindicações.

No topo das exigências surge a redução de taxas e impostos, como o IVA e o IRC, o "fim do imposto sobre produtos petrolíferos" (ISP) e "a redução para metade do IVA sobre combustíveis e gás natural". O Movimento dos Coletes Amarelos Portugal (MCAP) defende ainda o aumento do salario mínimo nacional para os 700 euros, sendo que a solução apresentada para sustentar esse valor é um "corte nas pensões acima de 2 mil euros".





