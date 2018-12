Uma manhã sem acidentes e alguns coletes amarelos

Protesto que se anunciou pacífico envolveu confrontos com a polícia. Os números desapontaram e a extrema-direita marcou presença.

Amanheceu enevoado o dia dos "coletes amarelos" portugueses em Lisboa. O movimento que surgiu no rescaldo das manifestações de grande escala em França tinha marcado para esta sexta-feira protestos em 26 cidades portuguesas, e o Marquês de Pombal, ponto de encontro de algumas das principais artérias lisboetas, era o local que antecipava maior mobilização.

A adesão ficou aquém do que a comoção nas redes sociais daria a entender (pouco mais de cem "coletes amarelos" compareceram durante a manhã), mas uma acção que se anunciara pacífica – segundo o seu pretenso porta-voz -, o Movimento Coletes Amarelos Portugal, ou MCAP, foi progressivamente requerendo o uso da força, à medida que as pretensões dos manifestantes iam ao encontro das directrizes impostas pela polícia.

O objectivo dos manifestantes, de interromper o normal funcionamento do trânsito nesta via, foi assumindo contornos cada vez mais problemáticos, e quando o ajuntamento se recusou a descer a Avenida da Liberdade, por volta das 10h, as forças policiais perderam momentaneamente o controlo da situação, recorrendo a reforços do Corpo de Intervenção sob gritos de "vergonha" e "o povo unido jamais será vencido".

"Os nossos direitos estão a ser infringidos", ouviu-se, repetidamente, quando um grupo de manifestantes sentados que se recusara a abandonar a via do Marquês foi desfeito por agentes da autoridade, resultando numa detenção. Foram ecos de um momento anterior, no qual um bloqueio policial que cercava os manifestantes foi quebrado aos empurrões.

Mas nesta réplica do movimento que, em França, juntou 300 mil pessoas em torno de causas como o aumento do salário mínimo e a reversão do aumento do imposto sobre os combustíveis (exigências entretanto concedidas pelo presidente Emanuel Macron), a falta de coesão em torno de um propósito claro foi a característica mais evidente.

Os Coletes Amarelos portugueses desdobraram-se, afinal, em diferentes facções, e apesar do MCAP ter sido a que mais representatividade angariou nas redes sociais, chegando a publicar um manifesto com uma lista de reivindicações, o corpo de protesto do Marquês de Pombal era composto por colectivos distintos, como o "Vamos Parar Portugal", do qual os porta-vozes do MCAP já se distanciaram.

Distinguiu-se também, no protesto, uma facção afecta à extrema-direita portuguesa, da qual constavam membros do PNR - Partido Nacional Renovador, o qual, não assumindo responsabilidade pela acção, declarou publicamente apoiá-la. Daí que as reivindicações mais expressas – o combate à corrupção política e económica, aumento do salário mínimo nacional e paridade entre os sectores público e privado – convivessem com slogans islamofóbicos e retórica anti-imigração.

No manifesto público do MCAP, algumas das exigências dos Coletes Amarelos passam pela redução de impostos – IVA, IRC, sobre os combustíveis e a electricidade -, o aumento imediato do salário mínimo, revisão do subsídio de desemprego e das pensões, combate à corrupção, reforma do Serviço Nacional de Saúde, revitalização dos sectores primário e secundário e fim da especulação imobiliária.

Em Lisboa, está marcada para as 15h uma mobilização do Marquês de Pombal até à Assembleia da República. Para além deste ponto da cidade, os Coletes Amarelos reuniram-se nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, na IC19, e nas portagens da A1 (Alverca) e A8 (Loures).