O julgamento do antigo agente do SIS realizou-se à porta fechada, visto que foram discutidas matérias relacionadas com segredos de Estado e por isso, sigilosas. O Ministério Público defendeu que Carvalhão Gil foi recrutado pelo Serviço Externo da Federação Russa (SVR) para, a troco de pagamento de quantias em dinheiro, prestar informações cobertas pelo segredo de Estado às quais tinha acesso devido às suas funções.



Segundo o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, na posse do oficial do SVR foi encontrado e apreendido um documento manuscrito que lhe havia sido entregue pelo funcionário do SIS, contendo informação que foi considerada protegida pelo segredo de Estado. Neste documento,



Ao funcionário do SIS foram apreendidos diversos documentos com a classificação NATO e objectos, bem como a quantia de 10 mil euros, verba que lhe havia sido entregue pelo oficial do SVR, como contrapartida das informações que indevidamente tinha recebido, segundo a acusação. Segundo o acórdão, na casa de Carvalhão Gil foram ainda encontrado um total de 262 documentos classificados: 262 "Nato Restricted", cinco "confidenciais" e um "reservado.



Em Fevereiro deste ano, Frederico Carvalhão Gil foi condenado, em fevereiro de 2018, a sete anos e quatro meses de prisão pelos crimes de espionagem e corrupção passiva para acto ilícito. Desde essa data encontra-se em prisão domiciliária. Transitada a decisão em julgado, o ex-espião será levado para uma cadeia. Em Fevereiro deste ano, Carvalhão Gil avançou com uma petição ao Parlamento , pedindo que a Comissão de Assuntos Constitucionais obrigue o Conselho de Fiscalização das secretas a alterar o relatório de 2017. Um relatório que Carvalhão Gil diz referir o seu caso pessoal (ainda antes de qualquer julgamento), especificando que tal viola os direitos humanos.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, na passada quarta-feira, a pena de sete anos e quatro meses aplicada ao ex-espião dos Serviços de informações e Segurança, Frederico Carvalhão Gil . O acórdão, a que ateve acesso, da autoria dos juízes desembargadores Jorge Raposo e Margarida Ramos de Almeida, manteve na íntegra a decisão de primeira instância, que condenou o antigo espião pelos crimes de corrupção passiva para acto ilícito e espionagem.Segundo o texto dos juízes desembargadores, no recurso apresentado, o advogado José Preto questionou vários procedimentos do tribunal de primeira instância e só na resposta ao parecer do Ministério Público do Tribunal da Relação de Lisboa pareceu "insurgir-se contra a pena ou penas e contra as consequências da dupla conforme", isto a aplicação imediata da pena, quando há uma concordância absoluta entre as decisões do tribunal de julgamento e de recurso. "Não resultado da motivação, nem das conclusões" do recurso em si, continuaram os desembargadores, "nenhuma questão com a dosimetria das penas está este tribunal impedido de reapreciar essa matéria por extravasar o objecto do recurso".