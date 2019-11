A vida e os segredos dos espiões

Espião pagou as quotas do director do SIS na maçonaria Quis ser julgado por um júri e à porta aberta, mas o tribunal não deixou. Os juízes deram como provado que Carvalhão Gil colaborou com a secreta russa. E mandaram devolver a quase totalidade do dinheiro que lhe foi apreendido. - Portugal , Sábado.

Espião do SIS conta tudo sobre as ilegalidades nas secretas Numa longa entrevista à SÁBADO, o espião Frederico Carvalhão Gil reitera que está inocente no caso de corrupção que o visou e revela os podres do serviços secretos portugueses. - Vídeo , Sábado.

Sexo, dinheiro e traição: a vida do espião maçom do SIS Tinha 28 anos quando fez o 2º curso de formação e entrou no recém-criado Serviço de Informações de Segurança (SIS). Em 1987, Frederico Manuel Carvalhão Gil, nascido na Aldeia de Souto, na Covilhã, era apenas mais um especialista em História e Filosofia, mas com um gosto particular pela espionagem e o esoterismo.

Chama-se Osint (Open Source Intelligence), está centrado em fontes abertas, e é um dos dois métodos de recolha de informações mais usados pelos espiões portugueses para produzirem relatórios confidenciais. Foi precisamente uma parte deste trabalho que o Departamento de Prevenção do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) enviou a Jorge Silva Carvalho, então administrador do grupo Ongoing. A informação foi depois reencaminhada pelo ex-espião por email para a estrutura de topo da holding de Nuno Vasconcellos. E seguiu ainda para Miguel Relvas, o ministro adjunto do Governo que foi ao Parlamento dizer que eram apenas resumos de notícias seleccionadas de órgãos de comunicação social, alguns deles até de má qualidade.Esta técnica de recolha de informações é ensinada em todas as escolas de espiões e está de tal forma em expansão que a CIA criou, em 2005, um gigantesco departamento só para tratar a informação recolhida em fontes abertas. Chama-se Open Source Center. Mas nem toda a informação serve para os serviços secretos. Na prática, é através do sistema Osint que os analistas espiões testam e graduam a fiabilidade das fontes e a veracidade de certo tipo de informação, como, por exemplo, a que é publicada pelos órgãos de comunicação social.O processo de verificação pode ser muito semelhante ao usado pelos jornalistas para verificarem possíveis notícias através do cruzamento de informações e fontes. No caso dos serviços secretos, isso é feito até com o recurso a tabelas que medem a qualidade da informação aberta. Segundo um dos manuais de informações utilizados no SIED e consultado pela, a fiabilidade das fontes é medida por uma escala de 1 a 4 (da mais para a menos fiável) e a veracidade da notícia é graduada de forma decrescente de A a D. Construídas pelo general Renato Marques Pinto, estas tabelas são aplicadas numa pesquisa orientada pela intelligence question - junta todos os elementos de informação disponíveis sobre o alvo (pessoa, grupo ou instituição).O trabalho com fontes abertas faz parte das cinco fases da produção de informações que é feita nos serviços secretos: o planeamento, a recolha, o processamento, a análise e a distribuição ou disseminação - na opinião de um espião contactado pela, a qualidade dos relatórios dos serviços secretos é tanto maior quando se juntam espiões proactivos, fontes fiáveis e programas e sistemas informáticos capazes de cruzar e disponibilizar informação de forma simples e rápida. O outro método usado pelos serviços secretos portugueses está centrado nas fontes humanas que celebrizaram a espionagem (o Humint - Human Intelligence).Qualquer espião aprende isto nos seis meses do Curso de Formação em Informações (CFI) do Serviço de Informações de Seguranç a (SIS) e do SIED. E aprende também que há outros dois métodos de acesso a informação que lhe estão praticamente vedados em Portugal por causa da lei e da falta de recursos técnicos: o Sigint (operações com escutas) e o Geoint (observação por satélite). Neste caso, a espionagem portuguesa limita-se a aceder sobretudo às imagens do Centro de Satélites da União Europeia, que fica na Base Aérea de Torrejón de Ardoz, em Madrid.Os agentes portugueses são actualmente cerca de 500 e actuam discretamente a partir das sedes de Lisboa do SIED e do SIS e das delegações no Porto, em Faro, no Funchal e em Ponta Delgada, além de contarem com a colaboração de agentes colocados como antenas no estrangeiro. Terrorismo, movimentos extremistas, contra-espionagem, criminalidade organizada e outras ameaças fazem parte do dia-a-dia dos espiões, que têm de cumprir estritas regras de segurança quer trabalhem em pesquisa e análise de informações quer estejam envolvidos em "acções de campo".Estes espiões, uma minoria que colabora regularmente com as forças policiais até em operações de detenção de suspeitos, são também os únicos que têm arma distribuída pelos serviços, apesar de todos os agentes poderem legalmente obter licença de uso e porte de arma. O SIED, que também actua no exterior, já comprou 14 pistolas da marca finlandesa Luger, sobretudo para distribuir aos seguranças das instalações no estrangeiro, mas a arma preferida dos dois serviços é a HK Compact 9 mm. Também ao contrário do que se possa pensar pelo que se vê no cinema, nenhum espião passa por provas de destreza física para entrar no serviço, limitando-se a sujeitar-se a exames médicos e análises destinadas a identificar consumo de drogas (licítas e ilícitas) ou de álcool.Mais do que a condição física, os serviços secretos exigem espiões que passem por exames psicotécnicos, que podem incluir testes de inteligência, personalidade, memória e vocação. Isso e o domínio de História, Geografia, Política nacional e internacional, Economia e Geopolítica. É ainda imprescindível saber falar duas línguas estrangeiras, sendo uma delas o inglês - e são cada vez mais procurados espiões fluentes em russo, chinês ou árabe.Apesar de terem muito trabalho de secretária, todos os espiões sabem que têm de ter especiais cuidados no contacto com fontes de informação, por exemplo através da definição de rotas de entrada e saída dos locais de encontro - estas nunca devem coincidir, prevendo-se até várias alternativas para dificultar a vigilância dos seguidores. Os agentes usam ainda acções de contravigilância, porque também eles podem ser o alvo. Quando vão a pé e temem estar a ser seguidos costumam parar de forma repentina, mudar de direcção e observar se alguém nas proximidades hesita no caminho que está a fazer. Outra das técnicas de contravigilância são os "pontos de espera": uma esplanada, uma paragem de autocarro ou um carro estacionado onde estarão agentes (o apoio) a verificar se há alguém a vigiá-los.Já quando têm de seguir alguém, a tarefa é sempre feita em grupo e também a partir de locais estratégicos. No caso das perseguições a pé, o primeiro seguidor nunca tira os olhos do alvo, enquanto o segundo e o terceiro se limitam a não perder de vista o primeiro espião. Quando este é detectado, é logo substituído pelo segundo seguidor e assim sucessivamente. Os espiões também sabem que um alvo desconfiado tem tendência a olhar para trás. Por isso, as perseguições fazem-se, por exemplo, no passeio contrário e com contactos entre os espiões via rádio ou telemóvel, com auriculares sem fio, usando um sistema de conferência que permite manter várias conversas ao mesmo tempo.Em situações mais complexas, os espiões portugueses podem ter de recorrer ao método de "construção de uma personagem" ou "lenda". Trata-se de criar uma identidade e um percurso pessoal e profissional fictícios para efeitos operacionais. Às vezes, o disfarce exige até a criação de empresas de fachada e o aluguer de escritórios, como já aconteceu através da empresa pública Estamo, que tem uma vasta carteira de imóveis espalhados pelo País.Há ainda outras formas de actuação. As secretas portuguesas usam há muitos anos carros com matrículas fictícias. E, desde 2007, os seus agentes têm também a possibilidade de passar completamente incógnitos: a lei permite-lhes usar documentos de identificação verdadeiros com nomes e números falsos (cartão do cidadão, cartas de condução, números de segurança social e de contribuinte).Nestas acções de vigilância, os agentes secretos portugueses estão longe do mundo do Departamento de Ciência e Tecnologia da CIA. Em 2003, para comemorar os 40 anos do departamento, foi feita uma exposição de acesso restrito que mostrou vários aparelhos de escuta e observação montados em pequenos insectos mecânicos voadores. O SIS não tem nada disto. Por exemplo, só depois de serem muito pressionados pelos serviços secretos da Holanda, que exigiram comunicações seguras durante a presidência holandesa da Comunidade Europeia, há 21 anos, é que os espiões portugueses começaram a usar email - foram os primeiros no Estado português, mas só depois de o software ter sido cedido e montado de forma gratuita pela secreta italiana.A colaboração entre serviços secretos é normal. Mas, até hoje, só alguns espiões portugueses conseguiram entrar no quartel-general da CIA. Um deles foi Jorge Silva Carvalho. Quando era chefe de gabinete de Júlio Pereira no Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), antes de ser nomeado director do SIED em Abril de 2008, o espião passou 20 dias nos EUA convidado por uma Organização Não Governamental (ONG) que também lhe permitiu chegar às sedes da CIA e do Departamento de Estado.A espionagem norte-americana é conhecida por exigir sempre algo em troca. Já em 2003, os norte-americanos tinham estado em Portugal para dar formação aos espiões do SIED e, como contrapartida, pediram a partilha de informações privilegiadas oriundas dos países africanos de língua oficial portuguesa - com redes de informadores que vêm dos tempos da extinta DINFO, a secreta militar que em 1997 cedeu ao SIED (então SIEDM) os operacionais e as bases de dados que lhe permitiram montar inúmeras operações de sucesso.Legalmente, os espiões podem assumir a identidade de advogados, médicos ou professores universitários. Para isso, é necessário um acordo formal entre o secretário-geral do SIRP e as instituições que tutelam as profissões. E isso não é nada fácil de concretizar. "Ninguém aceita porque essas entidades têm medo das consequências", diz àuma fonte dos serviços secretos, explicando que nem sequer se consegue avançar com uma cooperação com os militares: "Há anos que se tenta fazer isso com as Forças Armadas, nomeadamente onde temos forças destacadas, como no Afeganistão, mas nunca saímos do impasse."Para os espiões, é mais fácil cativar como colaboradores empresários, professores universitários, cientistas e técnicos das mais variadas especialidades. Os jornalistas também podem fazer parte do grupo dos "correspondentes honoráveis" - o nome dado, na gíria dos serviços secretos, às fontes que aceitam colaborar de forma voluntária após a abordagem de um operacional dos serviços secretos, o chamado "especialista de contactos". No entanto, no caso dos jornalistas, asabe também que, no SIED e no SIS, é longa a tradição de pagamentos confidenciais em dinheiro ou sob a forma de computadores portáteis e viagens. Em troca, os espiões pedem a recolha dissimulada de informações ou contactos com fontes durante viagens de serviço ao estrangeiro, ou até durante a realização de trabalhos de investigação. Nestes casos, a abordagem é directa e acontece após alguns encontros pessoais exploratórios. Antes, já os espiões analisaram ao pormenor o perfil, a agenda e o trabalho do futuro colaborador. Numa fase quente de um processo judicial, a SÁBADO testemunhou uma dessas abordagens a um jornalista. O recrutador foi um actual alto responsável do SIS - que não conseguiu a colaboração.Na sexta-feira passada, 1 de Junho, depois da audição parlamentar à porta fechada de Júlio Pereira e dos fiscais das secretas, a deputada do PSD Teresa Leal Coelho anunciou que os serviços secretos vão ter novas regras de selecção de espiões. Antes, o deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP, dissera que os novos espiões "têm de ter um perfil à prova de bala". Aparentemente, já não é suficiente o chamado "vetting de segurança" que é aplicado pelos serviços secretos na fase final do recrutamento - uma investigação profunda sobre a vida do candidato a espião que é feita com base nas informações que o próprio fornece no processo de selecção. Por exemplo, podem ser recolhidos dados junto das escolas onde estudou e dos empregos que teve, de antigos colegas e de amigos. Também são vistos os destinos de viagens para o estrangeiro e detalhes sobre a família mais próxima do candidato: os pais, os irmãos, a mulher ou o marido.Exige-se ainda ao futuro espião que indique entre três a seis pessoas que podem ser contactadas (e também investigadas pelos serviços) para atestarem a sua idoneidade. Além disto, os serviços secretos exigem a entrega de uma declaração de património e de rendimentos semelhante à dos políticos e um cadastro limpo - informalmente, também recorrem aos registos policiais para saber se já houve alguma suspeita passada sobre o candidato (só as condenações dão cadastro) ou se há algum processo em que esteja sob investigação.Mas o factor decisivo na escolha de novos espiões é, para várias fontes das secretas contactadas pela, uma herança que vem dos tempos em que Rui Pereira mandou no SIS, entre Março de 1997 e Dezembro de 2000: a entrevista com o director dos serviços. Muitas vezes, essa conversa dita quem entra ou não nas secretas. Foi assim em 2007, quando Antero Luís, então director do SIS, não teve dúvidas de que um licenciado em Estudos Árabes e que frequentara uma universidade da Tunísia tinha o perfil ideal para entrar nos serviços secretos. Poucos meses depois, o espião T. S. entrou em roda livre: incompatibilizou-se com vários colegas e, durante uma visita de Kadhafi a Lisboa, na última Cimeira União Europeia-África, tentou ser recebido pelo líder líbio, supostamente para oferecer os seus serviços. Ainda antes de ser obrigado a sair do SIS, o espião teve de entregar o computador portátil e o telemóvel de serviço para serem analisados - esta ameaça de monitorização permanente também foi feita a vários espiões por Jorge Silva Carvalho quando dirigia o SIED.Um espião nunca pode estar sob suspeita e a discrição deve ser sempre total, mesmo em casa e com a família. Uma das primeiras coisas que os agentes aprendem é que não podem revelar a verdadeira profissão aos filhos, para evitar fugas de informação. E a família também tem de ter cuidados especiais: nunca deve permitir que lhe entrem em casa vendedores ou representantes de empresas desconhecidas. E nem sequer devem responder a inquéritos telefónicos, para não revelarem sem querer dados que podem ser sensíveis.Quando não há discrição, tudo pode ser deitado a perder. Hoje, ainda poucos operacionais compreendem porque é que Jorge Silva Carvalho guardou tantos SMS e mensagens comprometedoras nos telemóveis e computadores. Mas há quem associe o ex-espião a outro descuido histórico. Em Outubro de 2002, o SIS tinha a seu cargo a organização do ultra-secreto encontro do Clube de Berna, uma reunião dos serviços de informações da União Europeia, Noruega e Suíça. Estava tudo acertado para acontecer no Porto e Jorge Silva Carvalho, então coordenador do Departamento de Relações Exteriores do SIS, ficou encarregue da organização e de manter o segredo. Dias antes da chegada, os jornais descobriram pormenores do encontro porque Silva Carvalho exigira dezenas de escoltas policiais para transportar os espiões que iam chegar ao Aeroporto Sá Carneiro. O encontro teve de ser adiado. Acabou por se fazer no Alentejo e já sem escoltas.Nos manuais de segurança interna dos serviços secretos, as regras básicas de comportamento também se aplicam nos edifícios sede. Uma das mais óbvias é não levar documentos ou chaves do serviço para casa. No SIED, todos os gabinetes têm um cofre com código embutido na parede, junto a cada porta. É aí que os espiões têm obrigatoriamente de colocar as chaves da secretária e dos armários de trabalho - apesar de haver quem não o faça por desconfiar que nem assim as chaves estarão seguras.Estas preocupações são constantes. Em Portugal, as próprias sedes das secretas foram construídas em subterrâneos labirínticos de antigos fortes militares. O edifício do SIED, no Alto do Duque, entre Monsanto e o Restelo, tem dois pisos abaixo do solo - as salas parecem antigas celas, cada uma ocupada por quatro analistas, a que se chega através de elevador ou por escadas metálicas interiores. Estas divisões têm janelas viradas para um fosso exterior que circunda todo o forte. É um verdadeiro bunker, tal como acontece no SIS, que se mudou de um edifício na Rua Alexandre Herculano para o Forte da Ameixoeira, na periferia de Lisboa, onde foi instalada também a nova escola de formação de espiões.Nestas instalações, por questões de segurança, não há Internet sem fios (o acesso à Net faz-se só através de um conjunto de computadores partilhados) e a rede informática interna é estanque ao exterior. Há computadores especiais, a que só se acede através de impressão digital autorizada, e todos os outros não têm sequer entradas para pens ou outras memórias externas, nem mesmo hardware de gravação de CDs. Os espiões têm um cartão de identificação branco que apenas lhes permite o acesso a determinadas zonas das instalações (há quatro classes de acesso no SIED) e também estão proibidos de levar para o trabalho computadores pessoais, tablets e smartphones.sabe ainda que, a qualquer altura, os espiões podem ser revistados, sendo menos frequente as rusgas às instalações, como aconteceu durante as recentes auditorias por causa do caso Silva Carvalho - já as rondas de segurança acontecem todos os dias para fiscalizar gavetas e portas abertas, documentos ou computadores abandonados e papéis deitados nos caixotes do lixo e não triturados.No caso da sede do SIS, que custou cerca de 29,4 milhões de euros à empresa estatal Estamo, Participações Imobiliárias, SA, tem entrada pelas traseiras do forte, com duas vedações e controlos de entrada duplos. É por aí que se tem acesso a quase 73 mil m2 de área de superfície. Debaixo do solo, há muito mais. O SIS aproveitou os subterrâneos, que antes das obras tinham carris velhos para transporte de munições para paióis com 810 metros. Além da piscina, do ginásio e do restaurante com capacidade para cerca de 200 pessoas, os espiões têm à disposição várias salas protegidas Tempest, que são à prova de escutas e usam tecnologia secreta para impedir que, por exemplo, aparelhos Data Scan possam captar e ler, a cerca de um quilómetro, a informação que vai passando pelos monitores dos computadores do SIS. Tudo isto custa muito dinheiro. No relatório de contas da Estamo de 2010, o SIS aparecia na lista das quatro entidades públicas que mais deviam em rendas em atraso - 2.158.362,15 euros. A divulgação desta informação tinha um enorme potencial de escândalo. Discretamente, a dívida já foi paga.