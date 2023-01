Três dias depois, Keyla Brasil continua desaparecida. PSP já está a investigar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Keyla Brasil, a atriz trans que invadiu o palco do teatro São Luiz em forma de protesto, está desaparecida há mais de 72 horas. Segundo o Observador, a PSP já tem "conhecimento da denúncia de desaparecimento" e já existe uma equipa a trabalhar para apurar se existe algum tipo de indício de crime relacionado com o desaparecimento.







Instagram @ Casa T

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A Polícia Judiciária (PJ) ainda não recebeu nenhuma denúncia ou queixa relativa ao caso, mas está em contacto com a PSP. Se houver indícios de crime, a investigação passa para a PJ.O primeiro alerta foi dado pela Casa T, centro de acolhimento e sociabilização para pessoas trans em Lisboa, no domingo. No instastory (publicação temporária do Instagram, que dura 24 horas) podia ler-se que Keyla Brasil "saiu de Tábua, arredores de Coimbra, em direção a cidade de Lisboa e está incomunicável desde então".Nos dias que se seguiram à interrupção da peça Tudo Sobre a Minha Mãe no Teatro Municipal São Luiz, a atriz tinha recebido algumas ameaças de morte, que a fizeram refugiar-se na região de Tábua, em Coimbra. O protesto referia-se à falta de representatividade de atores trans, uma vez que a personagem trans, Lola, era representada pelo ator André Patrício, que acabou por ser substituído por Maria João Vaz, atriz trans.Ao Público , a Casa T referiu que a atriz enviou "três pedidos de socorro a três pessoas diferentes da comunidade transvestigênere" às 15h14 de sexta-feira e garantem que esta não se tratou de uma "comunicação convencional".