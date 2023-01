Os bastidores da invasão de palco pela ativista Keyla Brasil

Na noite da invasão de palco por Keyla Brasil, a sala do São Luiz (Lisboa) estava cheia. Na assistência, somente cinco pessoas sabiam do plano: seria um final com estrondo, mais surpreendente do que o previsto na ficção de Pedro Almodóvar, Tudo sobre a Minha Mãe (peça inspirada no filme homónimo de 1999). Os envolvidos eram ativistas da causa trans, estavam a postos para acionarem “recursos de proteção” e “planearem a fuga do teatro”, explicam à SÁBADO.