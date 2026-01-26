Sábado – Pense por si

Portugal

Tem “orgulho” em ser amiga de Mário Machado e é apoiante do Chega: a advogada brasileira que defende o grupo 1143

Renata Lima Lobo 13:37
As mais lidas

Mayza Cosentino defendeu um dos arguidos da Operação Zelador, detido pelo ataque à casa de André Villas-Boas, então candidato à presidência do FC Porto.

Na passada terça-feira, 20 de janeiro, uma (PJ) deteve 37 pessoas do grupo neonazi 1143. Cinco ficaram em , 29 obrigados a apresentar-se semanalmente na esquadra e três com termo de identidade e residência. Em sua defesa, está a advogada brasileira Mayza Cosentino, assumida apoiante do partido Chega e amiga de Mário Machado, o líder dos "cabeça rapadas" nacionais.

Maryza Cosentino com André Ventura
Mayza Cosentino em 2024
Maryza Cosentino com André Ventura
Mayza Cosentino

Foi à entrada do tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa, a 23 de janeiro, que – em - a advogada de defesa descreveu o 1143 como um “grupo patriótico” e “de convívio”, em tudo diferente do descrito no comunicado da PJ, que define o 1143 como uma “ responsável pela prática de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaças e coação agravadas, ofensas à integridade física qualificada e detenção de armas proibidas”.

Mayza Cosentino revelou ainda ter “muito orgulho de ser amiga do Mário Machado”, líder do 1143, atualmente a na cadeia de Alcoentre, por .  E é também próxima do partido Chega, do qual é uma conhecida apoiante, tornando-se mais uma das  entre o partido liderado por André Ventura e membros do 1143. Em várias publicações disponíveis na  da brasileira, é clara a sua ligação ao Chega. Uma das quais, por exemplo, anuncia o voto em André Ventura nas eleições presidenciais, com a legenda "Sim, sou André 1000%", acompanhada de uma imagem com o seu retrato balizado por uma moldura da candidatura, onde se lê "portugueses primeiro".

Na sua página de , Mayza Cosentino apresenta-se como uma "advogada criminalista", com Bacharelato em Ciências Jurídicas, diploma obtido na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na mesma página, indica que começou a exercer a profissão em 1994, desde 2017 a partir da cidade do Porto, Portugal. Foi, aliás, na Invicta que defendeu Rui dos Santos, um dos arguidos da , detidos pelo ataque à casa de André Villas-Boas, então candidato à presidência do FC Porto.

Em janeiro de 2025, foi-lhe concedido - por do Secretário de Estado Adjunto da Presidência - o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e de Direitos Políticos, ao abrigo do Tratado de Amizade entre Portugal e Brasil. Em dezembro passado, a advogada criou uma para uma proposta de lei com o objetivo de "estabelecer um sistema eficaz de prevenção, combate e repressão à violência doméstica, familiar e digital praticada contra a mulher, assegurando-lhe proteção integral, atendimento humanizado e acesso célere à justiça", mas que está ainda muito longe das assinaturas necessárias para chegar à Assembleia da República (tem neste momento 108 na página da petição).

Artigos Relacionados
A carregar o vídeo ...
Como Mário Machado criou o grupo 1143?
Tópicos violência Violência Doméstica Condenação a pena de prisão Prisão Preventiva Crime CHEGA Mário Machado André Ventura Portugal Brasil Alcoentre Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Tem “orgulho” em ser amiga de Mário Machado e é apoiante do Chega: a advogada brasileira que defende o grupo 1143