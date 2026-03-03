Sábado – Pense por si

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"

Carlos Gonçalo Morais 23:00

Campeão no Benfica e no FC Porto, Daniel Kenedy falou da carreira e da vida fora do futebol: do vício do jogo no casino, da experiência como motorista TVDE e da nova fase como treinador do Riachense.

Em Riachos (Torres Novas), Daniel Kenedy, de 52 anos, é bem tratado por toda a gente com quem se cruza na rua, com cumprimentos e incentivos. A treinar o Atlético Riachense há dois meses e meio, tenta salvar o clube da descida de divisão (está no penúltimo lugar na I Divisão Distrital de Santarém). Numa conversa de quase 2h com a SÁBADO, fala da carreira (que passou por clubes como Benfica, FC Porto ou Paris Saint-Germain) e de outros aspetos, como o doping que o afastou do Mundial 2002 ou o vício do jogo (de que falamos na segunda parte da entrevista, ).

