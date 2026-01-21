Sábado – Pense por si

Portugal

Três militantes do Chega entre os detidos do grupo extremista liderado por Mário Machado

SÁBADO
SÁBADO 09:29
As mais lidas

Grupo ultranacionalista estaria a preparar um ataque à comunidade islâmica em Portugal.

Três dos 37 detidos pela Polícia Judiciária, no âmbito da operação de desmantelamento das chefias do Grupo 1143, são militantes do Chega e dois deles já foram, inclusivamente, candidatos a eleições, escreve esta quarta-feira o JN.

Maário Machado, líder do grupo extremista 1143
Maário Machado, líder do grupo extremista 1143 Nuno Alfarrobinha

Segundo o mesmo jornal, tratam-se de Rui Roque, líder do núcleo de Faro do 1143, que num congresso do partido, em 2020, apresentou uma moção para retirar os ovários às mulheres que abortam; João Peixoto Branco, ex-membro da concelhia de Guimarães do Chega, tendo sido candidato à Junta de Freguesia de Selho São Lourenço e Gominhães, em 2021; e Rita Castro, segunda na lista do partido à câmara de Guimarães nas autárquicas de 2021.

O JN adianta ainda que há um quarto militante do Chega referido no processo. Trata-se de Tirso Faria, líder do núcleo de Santo Tirso de 1143, mas que não foi detido. 

Já o 'Correio da Manhã' escreve esta quarta-feira que Mário Machado, líder do grupo nacionalista, estaria a preparar a partir da prisão, em Alcoentre, o maior ataque à comunidade islâmica em Portugal. Os suspeitos devem ser levados esta quarta-feira a tribunal. 

Artigos Relacionados
Tópicos Polícia Judiciária Detido Eleições Prisão CHEGA Mário Machado Guimarães Selho Gominhães São Lourenço
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Três militantes do Chega entre os detidos do grupo extremista liderado por Mário Machado