Três militantes do Chega entre os detidos do grupo extremista liderado por Mário Machado

Três dos 37 detidos pela Polícia Judiciária, no âmbito da operação de desmantelamento das chefias do Grupo 1143, são militantes do Chega e dois deles já foram, inclusivamente, candidatos a eleições, escreve esta quarta-feira o JN.



Maário Machado, líder do grupo extremista 1143 Nuno Alfarrobinha

Segundo o mesmo jornal, tratam-se de Rui Roque, líder do núcleo de Faro do 1143, que num congresso do partido, em 2020, apresentou uma moção para retirar os ovários às mulheres que abortam; João Peixoto Branco, ex-membro da concelhia de Guimarães do Chega, tendo sido candidato à Junta de Freguesia de Selho São Lourenço e Gominhães, em 2021; e Rita Castro, segunda na lista do partido à câmara de Guimarães nas autárquicas de 2021.

O JN adianta ainda que há um quarto militante do Chega referido no processo. Trata-se de Tirso Faria, líder do núcleo de Santo Tirso de 1143, mas que não foi detido.

Já o 'Correio da Manhã' escreve esta quarta-feira que Mário Machado, líder do grupo nacionalista, estaria a preparar a partir da prisão, em Alcoentre, o maior ataque à comunidade islâmica em Portugal. Os suspeitos devem ser levados esta quarta-feira a tribunal.