Cabecilha de gang neonazi fiel a André Ventura

Quem é Inês Bichão, a mulher que acusa Cotrim de Figueiredo de assédio
Alexandre R. Malhado
Rui Roque propôs retirada de ovários às mulheres que abortam em congresso do Chega e liderava Grupo 1143 no Algarve.
Apesar de ter sido expulso do Chega, pelo período de seis anos, em novembro de 2023, Rui Roque, líder do núcleo de Faro do Grupo 1143, continuava a ser fiel ao projeto político de André Ventura. A comprová-lo está a publicação, na passada sexta-feira, dia 16, quatro dias antes de ser detido na ‘Operação Irmandade’ da PJ, em que o ex-militante 6110 daquele partido apelou ao voto no líder do Chega na primeira volta das eleições à Presidência da República.
Leia mais em Correio da Manhã.