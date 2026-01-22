Sábado – Pense por si

Portugal

Cabecilha de gang neonazi fiel a André Ventura

Correio da Manhã 09:02
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Rui Roque propôs retirada de ovários às mulheres que abortam em congresso do Chega e liderava Grupo 1143 no Algarve.

Apesar de ter sido expulso do Chega, pelo período de seis anos, em novembro de 2023, Rui Roque, líder do núcleo de Faro do Grupo 1143, continuava a ser fiel ao projeto político de André Ventura. A comprová-lo está a publicação, na passada sexta-feira, dia 16, quatro dias antes de ser detido na ‘Operação Irmandade’ da PJ, em que o ex-militante 6110 daquele partido apelou ao voto no líder do Chega na primeira volta das eleições à Presidência da República.

Rui Roque, do Chega, propôs retirada de ovários às mulheres que abortam
Rui Roque, do Chega, propôs retirada de ovários às mulheres que abortam AP

Leia mais em .

Tópicos PJ André Ventura CHEGA Faro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cabecilha de gang neonazi fiel a André Ventura