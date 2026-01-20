Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 18:32

Armas, bandeiras nazi e propaganda: o que foi apreendido pela PJ na megaoperação ao grupo 1143

Foram detidas 37 pessoas e apreendido material neonazi.

