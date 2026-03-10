António José Seguro é o primeiro Presidente da República chegar a Belém com um cenário político de tamanha insegurança, se descontarmos os mandatos de Eanes pré-estabilização do regime. Eleições outra vez? Ninguém quer, dizem os todos estudos de opinião. Só criariam mais insegurança. Condições para a estabilidade? Poucas, restando a gestão da insegurança, assegura Luís Montenegro que por mais três anos. Pode ser que tenha razão, mas o governo mantém-se oscilante entre um orçamento aprovado à esquerda e medidas na imigração aprovadas à direita, e as medidas que não controla aprovadas, passando-lhe ao lado, entre PS e Chega, como se viu no caso do lay-off simplificado pago a 100%. Se aqui não se vislumbra segurança, menos se vê num chefe do governo, alegadamente firme e eleito e reforçado há menos de um ano, que desafia Pedro Passos Coelho para eleições internas. Se estivesse no pináculo da auto-segurança, não o ignoraria? Não conseguiria, pelo menos, desvalorizar uma crítica que diz injusta e errada? Não conseguiu. Estará inseguro?

Tão inseguros vão