A vida de António José Seguro quando entrar em Belém

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00

Sem fugas de informação, não fez convite nenhum para a Casa Civil antes da tomada de posse e divide o tempo entre o escritório e as visitas silenciosas ao terreno.

Nervos de aço. Tenha sempre nervos de aço”, aconselhava António José Seguro a um colaborador próximo há uns anos. A atitude continua a ser a mesma hoje, e é a que o Presidente eleito vai levar para Belém. Por exemplo, e ao estilo de Luís Montenegro, Seguro não fez nenhum convite até à última hora, evitando fugas de informação. Esteve três semanas em silêncio e só o quebrará dentro de dias, quando chegar a Belém.

