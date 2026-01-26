Infarmed suspende venda de vários lotes do medicamento antidepressivo Sertralina toLife

O Infarmed refere que a Towa Pharmaceutical irá proceder à recolha voluntária de nove lotes referentes aos medicamentos Sertralina toLife 50 e 100 miligramas.

A autoridade nacional do medicamento suspendeu a comercialização de nove lotes do fármaco antidepressivo Sertralina toLife, por terem sido detetados valores elevados de uma impureza, segundo uma circular da autoridade nacional do medicamento.



O Infarmed refere que a Towa Pharmaceutical irá proceder à recolha voluntária de nove lotes referentes aos medicamentos Sertralina toLife 50 e 100 miligramas, comprimidos revestidos por película, "por ter sido detetada uma impureza acima do limite aceitável"

Noutra circular informativa, também publicada no 'site', a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde determina a suspensão imediata da comercialização de dez lotes dos medicamentos Tenormin, Atenolol 50 mg e 100 mg comprimidos revestidos por película, usados no trabalho da hipertensão.

Segundo o Infarmed, a empresa Pharmanovia vai proceder à recolha voluntária destes lotes devido a ter sido detetada "a omissão" no Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo, a referência à reação adversa "depressão".

A autoridade do medicamento apela às entidades que possuam estes lotes de medicamento em 'stock' para que não os vendam, dispensem ou administrem, devendo proceder à sua devolução.

"Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes não devem interromper o tratamento" e, logo que possível, devem consultar o médico para que possa analisar a necessidade ou não da substituição por um medicamento alternativo.