Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
10 de março de 2026 às 23:00

As coisas no lugar certo

A noite era dele mas, de verdade, o interesse era todo meu. Há amigos assim

Era um jantar no bairro – um daqueles bairros de Lisboa onde toda a gente sabe o que é o bairro, o que é ser do bairro e quem, definitivamente, não é do bairro. Sem passaporte, eu ia com uma espécie de carta de chamada; afinal, o aniversariante era meu amigo.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos mães Mãe Mãos Café Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

As coisas no lugar certo