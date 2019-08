O suspeito de ter atropelado intencionalmente duas pessoas na sequência de uma discussão em Vila Nova de Gaia , no Porto, na segunda-feira, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta sexta-feira esta força policial.O homem de 33 anos, mecânico de profissão, foi detido fora de flagrante delito na quinta-feira pela autoria material de dois crimes de homicídio na forma tentada, referiu, em comunicado.O atropelamento aconteceu na segunda-feira, pelas 06:30, na sequência de um desentendimento ocorrido cerca de meia hora antes entre o detido e as vítimas (pai e enteado).Após o acidente, o condutor colocou-se em fuga e as vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto "Inconformados com a atitude insultuosa e agressiva adotada pelo arguido quando interpelado acerca da raça do cão que passeava, os ofendidos decidiram dirigir-se à esquadra da PSP para apresentar queixa contra o mesmo, altura em que foram surpreendidos pela aproximação de uma viatura conduzida pelo ora detido", explicou a PJ Vendo as vítimas no passeio, o arguido acelerou e dirigiu intencionalmente o carro na sua direção, atingindo-os, acrescentou.O suspeito, com antecedentes criminais pela prática de crimes de roubo e falsificação de documento, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial.