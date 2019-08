É mais um capítulo de tensão entre o Executivo e a Câmara Municipal de Mação. Após o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria condenar o Estado por alegada discriminação na atribuição do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), o Governo recorreu da decisão.





O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, confirmou àque já foi notificado do recurso e que já apresentou para as contraalegações. Contudo, classificou esta atitude do Executivo como "esquizofrénica":"O Governo já sabia que estávamos a submeter a nossa candidatura aos fundos e, enquanto fazíamos isso, preparava o recurso. É muito estranho, não consigo perceber." "O Governo lá saberá o que está a fazer, mas parece-me mais um exemplo de falta de respeito, consideração e bom senso", conclui.

O caso vai agora para o Tribunal Central Administrativo Sul, que aprecia as decisões em primeira instância dos tribunais administrativos e fiscais. A primeira sentença surgiu no início de julho, quando o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria deu parcialmente razão à autarquia de Mação neste processo. Aquela instância ordenou a anulação e a repetição do concurso aberto pelo Governo para o FSUE, que visou apoiar as autarquias fustigadas pelos fogos de outubro de 2017. A decisão foi a resposta a um pedido feito pela Câmara de Mação que, afastada deste concurso, alegou que foi violado o princípio da igualdade e da proporcionalidade na Administração Pública.





Recorde-se que Mação tem a maior área ardida nos incêndios do ano passado, cerca de 28 mil hectares. Foram reportados a Bruxelas, aquando da candidatura portuguesa para o FSE, prejuízos na ordem dos 2.7 milhões de euros. No entanto, a autarquia, à semelhança de outros concelhos 28 concelhos afetados por incêndios, está apenas a receber ajudas para 60% dos prejuízos - e esse é um dos factos que motivou a ação judicial. O FSE doou 50,6 milhões de euros para apoios a 100% às vítimas dos incêndios do ano passado.