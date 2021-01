Ricardo Salgado foi multado pelo organismo liderado por Mário Centeno por ter financiado ilegalmente o Grupo Alves Ribeiro para a aquisição de ações da Espírito Santo Finantial Group (ESFG) no aumento de capital de 2012.





pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão e depois pela Relação de Lisboa. O banqueiro acabou por recorrer para o Supremo, que recusou o pedido. "

Regime Geral de Contra-Ordenações]", refere o tribunal no acórdão. Salgado acabou por apresentar uma reclamação, agora também negada.









Segundo o tribunal, "

defesa de Ricardo Salgado alegou que o coletivo de juízes que confirmou a multa - composto por Rui Teixeira, Ana Pessoa e Carlos Marinho - não devia ter apreciado o recurso uma vez que nunca devia ter sido nomeado para a seção de concorrência e regulação da Relação.

ice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Maria dos Prazeres Pizarro Beleza.Esta decisão foi confirmadaO recurso interposto não foi admitido com fundamento na aplicação do RGCO [as garantias de defesa em processo penal na perspetiva do recurso apenas visam as decisões judiciais de conteúdo condenatório", notando que o "acórdão de que se pretende recorrer não é condenatório, nem afeta o direito à liberdade ou outros direitos fundamentais do reclamante".Conforme avançou o Expresso, na semana passada, aCom base nisto, os advogados pediram ao Supremo para anular a decisão do primeiro coletivo e que o recurso fosse apreciado pelo novo coletivo de juízes. No entanto, o pedido foi recusado pelo Supremo, o que levou a defesa a apresentar uma reclamação.