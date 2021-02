Muitas despesas de saúde? Fosse para o público, diz MP ao primo de Ricardo Salgado

Os procuradores do caso BES têm defendido a manutenção da penhora da pensão de 18 mil euros a José Manuel Espírito Santo, apesar do seu estado de saúde implicar muitos cuidados médicos. O juiz Carlos Alexandre concorda.

Os procuradores do caso do Banco Espírito Santo (BES) têm recusado levantar o arresto da pensão de reforma de José Manuel Espírito Santo, primo de Ricardo Salgado, e nem mesmo o facto de o antigo gestor ter sofrido um AVC e ter estado internado entre 23 de outubro de 2019 e 2 de março de 2020 os demoveu. Para os magistrados do Ministério Público, José Manuel Espírito Santo só teve -e tem - muitas despesas com a sua saúde, porque optou por um hospital privado.