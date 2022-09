Incêndio em Odemira dominado

O incêndio em Odemira que levou à retirada de 16 pessoas e 8 residências foi dado como dominado esta madrugada, de acordo com a Proteção Civil. Às 02h25, encontravam-se no local 255 operacionais a combater as chamas, apoiados por 90 veículos.







REUTERS/Pedro Nunes

O fogo deflagrou no início da tarde de domingo, tendo sido dado como dominado na madrugada desta segunda-feira, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). As chamas chegaram a ser combatidas por mais de 250 bombeiros.Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que as chamas obrigaram à evacuação, por precaução, de oito residências, tendo sido retiradas 16 pessoas, das quais dez moradores e seis turistas.