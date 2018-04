Adélio Neiva da Cruz, director do Serviço de Informações de Segurança (SIS), avisou que este ano podem regressar mais mulheres e filhos de jihadistas portugueses que se juntaram ao grupo terrorista Estado Islâmico.

"Prevê-se para 2018 um aumento do regresso das mulheres e menores", entre eles, "mais de duas dezenas de descendentes de cidadãos nacionais", afirmou Neiva da Cruz, citado pelo jornal Expresso. As palavras foram proferidas durante um seminário na sede do SIS, a 15 de Março.

Caso estas mulheres e crianças cheguem a Portugal, serão alvo de um esforço de reinserção e podem até pedir a nacionalidade portuguesa. O mesmo não acontecerá com os homens que voltem ao país, que serão detidos. "Este regresso coloca um sério problema às forças e serviços de segurança, e ao aparelho de justiça, e levanta enormes questões sociais que urge enfrentar e resolver", garantiu o director do SIS.