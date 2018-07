Fábio Almeida foi o primeiro português a ser preso por pertencer a uma célula de recrutamento do Estado Islâmico.

O ambiente à mesa de jantar era de consternação. Era 7 de Janeiro de 2015 e na televisão passavam vezes sem conta as imagens dos irmãos Said e Chérif Kouachi, responsáveis pelo massacre na redacção do jornal satírico Charlie Hebdo, nas ruas de Paris, vestidos de negro e com armas automáticas nas mãos. A família Almeida estava chocada. O patriarca disse para a mulher:

- Por que raio fazem isto? Tantos mortos…

Fábio, o mais velho dos filhos do casal, tinha, entretanto, aparecido para ver a sua própria filha que jantava com os avós. Enquanto esboçava um sorriso a olhar para a televisão, disse:

- Bem feito. Eles merecem. Não tinham nada que se ter metido com Alá.

O pai mandou-o calar. Ele não obedeceu:

- A verdade tem de ser dita. Vai haver muitos mais [ataques] e é bem feito!

O homem levantou-se, agarrou o filho por um braço e empurrou-o em direcção à porta.

- Aqui não falas assim.

- É bem feito. E se querem saber também eu vou combater pelo meu Deus. Um dia vou para a Síria com a minha filha. Ela não vai ser criada por vocês, pecadores.

Depois de pôr o filho na rua, o homem virou-se para a mulher, nervoso, com lágrimas nos olhos.

- Ouviste o que ele disse? Ele disse que ia combater, que foi bem feito o que aconteceu. Este gajo está tolo. Disse que ia combater e que levava a criança com ele.



Maria Almeida não tinha ouvido a parte final da conversa. Mas nessa noite, depois de ver a expressão dos olhos do marido, mal dormiu. "Não era o meu Fábio que estava ali. Ele tinha muito ódio. Não era o meu filho", recorda à SÁBADO num apartamento nos arredores de Paris. "Fiquei preocupada. E no outro dia, antes de ir para o trabalho, não disse nada a ninguém e fui à polícia. Precisava de falar com alguém especializado. Precisava de um conselho."

As preocupações tinham fundamento. Nove meses depois, a 4 de Outubro de 2015, Fábio Almeida foi preso em Espanha por, alegadamente, pertencer a uma rede que se dedicava a recrutar elementos para o autoproclamado Estado Islâmico (EI), sobretudo mulheres. Com ele foram detidas mais três pessoas: Laila Haira, Saif Aaniba e Sanae Boughroum - esta última uma marroquina com quem se casou e com quem, segundo o despacho de indiciação da Audiência Nacional Espanhola, a que a SÁBADO teve acesso, planeava viajar para a Síria para lutar pelo grupo terrorista. Desde então que está em prisão preventiva. Neste período casou-se oficialmente, teve dois filhos e mudou várias vezes de cadeia. O início do julgamento, marcado para o próximo mês de Julho, será mais uma etapa de um processo que acabará, inevitavelmente, com o seu regresso a Portugal.



Uma conversão discreta

Fábio Miguel Medeiros de Almeida nasceu na Terceira, nos Açores, a 9 de Abril de 1985. Aos 11 anos, mudou-se com a mãe e os irmãos para França, onde o pai já vivia há cerca de um ano. A família instalou-se nos arredores de Paris (uma localização omitida pela SÁBADO para manter a privacidade) e a adaptação correu bem. Aos 16 anos, quando preferia passar o tempo com os amigos e a jogar à bola na rua, Fábio decidiu deixar de estudar. "O meu marido disse-lhe: 'Se não queres estudar, vais trabalhar'", recorda Maria Almeida à SÁBADO.



Começou nas obras, como servente. Depois fez várias coisas, entre biscates e empregos mais ou menos certos: andou num camião a recolher lixo das ruas e depois arranjou trabalho num hotel a arrumar os carros dos hóspedes na garagem. Perdeu o emprego quando ficou sem carta depois de um acidente. Esteve então quase três anos no fundo de desemprego, o máximo permitido por lei. "Foi nessa fase que ele começou a mudar", diz a sua mãe.



O rapaz, então com cerca de 25 anos, passava o tempo com os amigos, na maioria árabes. Nessa altura, a namorada de então engravidou. Os dois decidiram ter a criança - mas quando ela nasceu, a mãe abandonou-os e deixou-a à guarda do pai. Fábio ficou sozinho com a filha. Terá sido nessa altura, em 2011, que se converteu ao Islão. Certezas exactas não há, porque ele não o contou imediatamente à família. A mãe descobriu quase por acaso:

- Usava a djellaba [roupa tradicional marroquina], mas quando cá vinha enfiava-a por dentro das calças para nós não percebermos. Mas uma vez baixou-se e saiu por trás. Foi aí que percebi e ele contou-me.

Nunca explicou o que o tinha feito tomar essa decisão. À mãe disse apenas que era "a religião certa" e que o resto do mundo estava "perdido". Olhando para trás, Maria calcula que a conversão se tenha dado muito antes de ela descobrir: "Cheguei a ir com ele a Portugal para a minha sogra conhecer a bebé. Os primos estranharam-no, só falava em Deus."



Entretanto, cumprindo as obrigações do Fundo de Desemprego, inscreveu-se num curso e acabou por tirar a carta de condução de veículos pesados. Tornou-se condutor de autocarros na região de Paris. Mas aos poucos os comportamentos começaram a mudar. Além da veste islâmica, branca e bege, começou a deixar crescer a barba.



As conversas iam sempre parar a Deus. Maria Almeida recorda como o filho tentava impor as suas crenças.

- Dizia-me que como o pai trabalhava eu não precisava de o fazer porque a mulher devia era tomar conta da casa e dos filhos. Implicava também com as roupas que eu vestia, se saísse assim à rua [de manga curta] dizia para me compor.



Mas acabou por ser a discussão ocorrida após o atentado ao Charlie Hebdo que a levou a alertar as autoridades para os comportamentos cada vez mais radicais do filho. Na polícia, encontrou resistências. Não queriam ouvir o que tinha para dizer.

- Disse que não saía de lá sem falar com alguém especializado nestes casos. Precisava de um conselho.

Um agente que estava numa sala ao lado ouviu a conversa e acabou por lhe dizer para esperar. Iam, finalmente, escutá-la. Dois agentes da Polícia Judiciária foram chamados à esquadra para a entrevistar. Ouviram tudo o que ela tinha para dizer. O caso ficou registado - e Maria soube que o filho já estava sob vigilância.



Contactos pela Internet

Meses depois descobriu que Fábio namorava uma rapariga marroquina que tinha conhecido na Internet. Mais uma vez, quase por acaso. O filho tinha deixado o telemóvel na sala e quando o aparelho tocou apareceu a imagem de uma rapariga toda coberta. Apresentou-a como "a Sanae" e depois contou-lhe que tinha viagem marcada para Espanha, para a conhecer pessoalmente e à família - e que levava a filha com ele. Maria acabou por convencê-lo a viajar sozinho. Se tudo corresse bem, mais tarde havia de levar a filha. Ele aceitou. Em Abril de 2015 apanhou, numa sexta-feira, o avião para Espanha. Voltou a França na segunda-feira seguinte, decidido a casar-se.



Foi então que Maria Almeida decidiu tomar uma decisão drástica. Com receio do que pudesse acontecer à neta, falou com a ex-nora e convenceu-a a assinar um documento a impedir a rapariga de sair do país sem autorização. "Não sabia quem eram aquelas pessoas", diz.



Mais uma vez, as suas preocupações estavam certas. Na altura nenhum deles o sabia, mas a viagem do português não passou despercebida às autoridades espanholas: a 12 de Janeiro desse ano tinha sido aberto um inquérito com base em informações obtidas pela Comisaría General de Información (CGI), o departamento secreto de recolha de informações da Polícia Nacional vocacionado para o combate ao terrorismo.



Inicialmente, a informação da CGI baseou-se na investigação às actividades nas redes sociais de Achraf Jouied, conhecido por Ashraf Al Andalusi, um marroquino de 24 anos que pertenceu ao grupo terrorista Harakat Ahrar Al-Sham, passou depois para a Jabhat al-Nusra até chegar às fileiras do Estado Islâmico. Utilizava as redes sociais para "doutrinar, captar e recrutar a favor" da organização terrorista.



A investigação em Espanha

De acordo com os documentos judiciais espanhóis, a que a SÁBADO teve acesso, foi através dessa análise que foram detectados os contactos mantidos por Achraf Jouied com duas mulheres, uma das quais "se uniu à organização com a finalidade de estabelecer estruturas de captação e recrutamento de novos adeptos para o EI". Tratava-se de Sanae Boughroum - a namorada de Fábio Almeida -, que desde 2014 faria parte do grupo terrorista. À rede pertenceriam ainda Laila Haira, Saif Aaniba e o marroquino Mehdi El Fargali (que foi preso em Marrocos).



Através das suas páginas no Facebook entravam em contacto com potenciais recrutas, sobretudo mulheres. Se os contactos fossem satisfatórios, passavam para a troca de mensagens através do WhatsApp, onde Sanae e Laila geriam pelo menos três grupos: o "Ansar Al Islam 1" (que tinha 100 membros), o "Ansar Al Islam 2" (que funcionava como canal de reserva e que tinha seis elementos) e o "El paraiso para los extraños" (com 11 membros). Nesses contactos "as acusadas detectavam as pessoas que podiam ser mais sensíveis, vulneráveis ou susceptíveis de ser submetidas a um processo de captação. Este processo materializava-se em conversas em privado na mesma aplicação, onde se aperfeiçoava o doutrinamento e onde as acusadas falavam claramente da 'crença verdadeira'", escreve o juiz da Audiência Nacional, José de la Mata Amaya.



Ao longo dos meses, Sanae Boughroum foi apanhada várias vezes em escutas telefónicas que mostravam que tinha contactos na Síria - dizia, por exemplo, saber como estavam algumas mulheres que já tinham feito a viagem. Mais que isso: "tinha ligações a Ayoub El Khazzani, autor do atentado frustrado ocorrido em França a 22 de Agosto de 2015, no comboio de alta velocidade que unia as cidades de Amesterdão e Paris". Em várias conversas tidas em Agosto e Setembro desse ano disse saber que Ayoub pertencia ao EI e que conhecia a motivação do ataque. Assim que soube que o atentado falhara - três turistas americanos impediram-no - tentou "prevenir" a irmã do terrorista para uma previsível visita da polícia, para que ela pudesse "descartar-se" do que pudesse comprometer o irmão. "A não materialização do atentado produziu em Sanae Boughroum uma grande tristeza, chegando inclusivamente a chorar, lamentando que a missão não tenha tido êxito e maldizendo os que evitaram que ocorresse um massacre a bordo do comboio", escreveu o juiz.



As conversas da mulher com Fábio Almeida (por telefone, Skype e WhatsApp) também foram monitorizadas. Às 22h49m de 27 de Julho de 2015, por exemplo, falaram sobre o projecto de viagem para a Síria. Sanae lamentou não estar já lá e Fábio tranquilizou-a dizendo-lhe que tudo mudaria com o casamento. Na mesma conversa o português disse-lhe que ia enviar dinheiro para financiar a boda. Falaram também da situação na fronteira entre a Síria e a Turquia e do encerramento das fronteiras, com a mulher a sugerir viajarem para outro país onde se aplique a sharia, a lei islâmica, como a Líbia.



Além disso, segundo a justiça espanhola, Fábio Almeida consumia e exigia à noiva "o envio de material multimédia relacionado com o EI". Em algumas ocasiões ela fê-lo. Em outras visionaram-no juntos. A 4 de Julho de 2015, às 20h45, Sanae partilhou com ele um vídeo onde o EI executava cinco prisioneiros por afogamento. Depois explicou ao português que o castigo obedecia ao Corão. Falaram ainda de outro vídeo em que os detidos eram decapitados através da explosão de um cordão detonante enrolado à volta do pescoço. Para Fábio o castigo era "pouco": a morte foi demasiado rápida.



Com Sanae em Toledo, Fábio preparava-se em Paris, em segredo, para a viagem para a Síria. "Reiterou em múltiplas ocasiões o seu desejo de se incorporar no Estado Islâmico, com a intenção de combater e morrer como mártir", escreveu o juiz. "Para tal está a preparar-se mediante a realização de treinos com armas simuladas, tipo air soft."



Os meses passaram. No fim de Setembro, Fábio Almeida tinha tudo pronto para a viagem. No último dia do mês já não trabalhou. A mãe estranhou. Mas ele disse-lhe apenas que queria estar com a filha. A 1 de Outubro, uma quinta-feira, disse finalmente:

- Vou a Espanha casar-me. Temos avião amanhã.

A mãe disse-lhe que não ia levar a rapariga. Mas ele insistiu. No dia seguinte chegou ao aeroporto e quando ia a embarcar a polícia perguntou quem era a criança e para onde iam.

- É minha filha, vamos a Espanha.



Apresentou inclusivamente os papéis que lhe davam a guarda da criança. Mas os agentes tinham perante eles uma dupla interdição de saída: uma assinada pela mãe e outra das próprias autoridades. Disseram-lhe que, se quisesse, podia viajar. Ela não. Foi o que aconteceu: Fábio Almeida deixou a filha no aeroporto e apanhou o avião para Espanha. "Tinha dezenas de chamadas não atendidas porque estava a trabalhar. A mãe da minha neta foi buscá-la ao aeroporto com uma amiga", lamenta Maria Almeida.

Presos de madrugada

Em Espanha, Fábio Almeida dirigiu-se como previsto à urbanização Calalberche, em Santa Cruz del Retamar, que fica no limite norte da região de Toledo. Era aí que Sanae vivia com os pais num bairro de classe média há cerca de 10 anos. Tinha trabalhado num bar da zona e numa frutaria, já no município de Madrid. Segundo contaram os vizinhos ao jornal La Tribuna de Albacete, parecia perfeitamente integrada: sempre se vestiu à maneira ocidental, tirou a carta e só passara a cobrir o corpo há pouco mais de um ano.



A 3 de Outubro, casaram numa cerimónia religiosa perante a família dela, que viajou propositadamente de Marrocos. Tinham planeado fazer o registo civil no dia seguinte. Mas nessa madrugada, pelas 6h30, dezenas de agentes da Polícia Nacional entraram no apartamento da família e prenderam-nos por suspeitas de pertencerem a uma célula de recrutamento do EI. "Ele disse que foi um horror. Estavam a dormir e parecia que tinha matado alguém", diz Maria Almeida.



Desde então que o português está em prisão preventiva. Nunca fez qualquer pedido de apoio consular à Embaixada de Portugal em Madrid, confirmou a SÁBADO junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na época, a família também não foi informada do que acontecera. "Só soube 10 dias depois de ele ter sido apanhado. Chegámos a ir à polícia mas não nos disseram nada. Soube pela minha irmã, que estava nos Estados Unidos, e viu a notícia na televisão", diz. "Também ligámos para a embaixada mas não sabiam nada."



Algum tempo depois, o pai de Fábio ia a sair de casa, às 6h da manhã, para ir trabalhar quando foi abordado à porta do prédio.

- É o senhor Almeida?

- Sou.

- Onde vai?

- Vou trabalhar.

- É melhor telefonar a avisar que hoje não vai.



Os agentes das polícias francesa e espanhola ficaram em casa da família quase até às 17h. Entrevistaram os pais de Fábio e analisaram computadores. Depois foram também à casa do português, ali perto, e apreenderam vários aparelhos electrónicos. Mas também não esclareceram a família sobre o que estava em causa. Souberam apenas uma coisa.

- Pelo que a polícia nos disse ele está interdito de voltar a França. Acho que de Espanha também o vão expulsar.



Teve de esperar alguns meses para ter notícias concretas. Todos os domingos o filho começou a telefonar. Foi assim que soube que tinha sido avó novamente: Sanae engravidou na primeira noite em que estiveram juntos. Terá sido provavelmente esse o motivo que levou as autoridades espanholas a colocá-la em prisão domiciliária apesar de, pouco tempo depois, voltar a ser referida noutro processo (ver caixa). Soube também que o filho tinha acabado por se casar na cadeia.

- Só assim pode pedir a nacionalidade portuguesa da menina.



O novo estatuto de casado deu-lhe também alguns privilégios: passou a ter direito a visitas conjugais. E recentemente voltou a ser pai. Em breve será julgado. Seja condenado ou absolvido, quando for libertado será provavelmente enviado para Portugal. A SÁBADO sabe que os serviços de informações de Portugal e Espanha têm cooperado neste caso desde o início da operação policial e que os serviços de informações têm mantido com o Ministério dos Negócios Estrangeiros um acompanhamento e uma avaliação permanentes dos casos passíveis de envolver documentação nacional portuguesa, dos familiares de cidadãos nacionais envolvidos em actividades jihadistas.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 735, de 30 de Maio de 2018.