A secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes, defende que as crianças devem ser reintegradas porque não escolheram nascer ou crescer no autoproclamado Estado Islâmico. Já o diretor do SIS, Neiva da Cruz diz que o grupo terrorista continua a ser uma ameaça

A Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, embaixadora Graça Mira Gomes, defende que os filhos dos jihadistas portugueses que se juntaram ao auto-proclamado Estado Islâmico (EI) merecem uma oportunidade de reintegração – ou seja, regressar – e que deve ser criada uma rede que envolva vários atores para promover a desradicalização.

As declarações da chefe das secretas portuguesas foram proferidas no discurso de abertura do seminário "Terrorismo: Prevenção e Intervenção na Linha da Frente", organizado pelo Serviço de informações de Segurança, por ocasião do 5º aniversário do Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo, no passado dia 11 de março.

Sem nunca se referir especificamente às crianças que têm pais e mães portugueses, Graça Mira Gomes deixou subentendida a sua posição sobre este assunto ao considerar que elas não escolheram fazer parte de um grupo terrorista e que foram transformadas num dano colateral numa guerra a que são alheias. "Na zona de conflito da Síria/Iraque, permanecem em campos de detenção filhos de cidadão de origem europeia, de ex-combatentes. Entre elas, algumas poderão ter pais ou mães portuguesas. Elas não escolheram, nasceram durante a ascensão, o domínio e o declínio da organização terrorista DAESH, foram transformadas em danos colaterais de uma guerra a que são alheias e a violência é, provavelmente, a única realidade que alguma vez conheceram", disse num discurso dominado pela preocupação com as crianças vítimas do terrorismo.

"Estas crianças merecem ser objeto de um apoio especial em termos de reintegração ou de enquadramento na sociedade", disse. Para isso, "nada melhor do que voltar à escola, de poder brincar com outros colegas".

Alertando para o facto de a reintegração ser um processo longo e nada fácil, Graça Mira Gomes recordou que a identidade e a família não se limitam ao ADN: "São o conjunto de valores, de relações de afetividade e de laços sociais que têm de ser restaurados". É por isso, explicou, que o SIRP tem defendido uma "abordagem interdisciplinar, uma rede que possibilite a efetiva articulação entre os diversos atores – intelligence, diplomacia, investigação criminal, justiça, segurança, saúde e saúde mental, educação, segurança social, habitação – que promova a desradicalização e consiga a superação dos traumas".

Essa abordagem deveria fazer parte do Plano de Ação de Prevenção da Radicalização e do Recrutamento para o Terrorismo, cuja elaboração, a cargo da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, está prevista há quatro anos mas que ainda não foi concluída – apesar de até já ter sido alvo de uma recomendação por parte da Assembleia da República.

Estado Islâmico continua a ser uma ameaça

Depois de Graça Mira Gomes, foi a vez de o diretor do SIS, Adélio Neiva da Cruz, recordar o papel do SIS na avaliação das ameaças à segurança interna e frisar que, apesar da perda do território, o autoproclamado Estado Islâmico continua a ser uma ameaça: "os reveses da organização terrorista EI não mitigam a ameaça terrorista que impende sobre a segurança interna de Portugal e da Europa".

Para Neiva da Cruz, agora sem território, o grupo "continua, agora, nas sombras da clandestinidade, a insinuar-se noutras regiões do mundo." Pior: "de forma mais insidiosa, a mensagem, o ideário extremista, a narrativa e a mobilização à violência que difundiu, marcaram, idelevelmente, centenas de indivíduos que se encontram atualmente detidos e tantos outros, que, no silêncio e na escuridão, ainda hoje, neste momento, planeiam novos ataques e novas vítimas."

Num discurso quase complementar ao da secretária geral do SIRP, Neiva da Cruz elencou com uma das principais ameaças à segurança "a existência de cidadãos europeus ou de residentes na Europa, radicalizados e apologistas de uma doutrina violenta, que remete à apostasia os próprios muçulmanos." Entre estes, o diretor do SIS destacou aqueles que já foram condenados por crimes relacionados com terrorismos e que poderão, em breve, ser libertados. Mas destacou os "milhares de cidadãos europeus" atualmente detidos na Síria e no Iraque e que poderão eventualmente voltar à Europa.

Um problema que, disse, os Estados europeus estão a tentar solucionar, num equilíbrio entre direitos humanos e segurança. "Houve e há quem se tenha desiludido. Houve e há, quem tenha feito o seu percurso interior de desradicaliazação. Houve e há quem esteja disponível para aceitar as estratégias de saída. Houve e há, quem tenha, de forma consciente e plena, renegado os mais fundamentais preceitos éticos e humanos que sustentam as nossas sociedades. Houve e há, quem espera apenas uma oportunidade para, novamente, ferir de terror a Europa", alertou.