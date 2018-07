Fábio Almeida, preso em Espanha em Outubro de 2015 por, alegadamente, pertencer a uma rede que se dedicava a recrutar elementos para o autoproclamado Estado Islâmico começa a ser julgado pela Audiência Nacional Espanhola. O português e mais três detidos na mesma operação enfrentam penas de 10 anos.

A Audiência Nacional Espanhola começa esta segunda-feira a julgar quatro alegados jihadistas, entre os quais o português Fábio Almeida, preso em Espanha em Outubro de 2015 por, alegadamente, pertencer a uma rede que se dedicava a recrutar elementos para o autoproclamado Estado Islâmico (EI). Os outros julgados são Laila Haira, Saif Aaniba e Sanae Boughroum, uma marroquina com quem Fábio Almeida se casou e com quem planeava viajar para a Síria para lutar pelo grupo terrorista.



Os quatro enfrentam penas de 10 anos por pertença ao Daesh. Podem ainda ser condenados a oito anos por doutrinação terrorista.



Os detidos, de acordo com a acusação, formavam um grupo que "assumia e participava dos meios e procedimentos violentos" do Daesh e tinha criado "uma estrutura" dedicada a recrutar "novos adeptos para o Estado Islâmico, principalmente mulheres".



Os integrantes desta rede realizavam os primeiros contactos através do Facebook e, quando confirmavam a afinidade ideológica, integravam os recrutas em grupos de WhatsApp. A acusação recolheu ainda conversas entre os acusados com uma menor de 15 anos, que tentaram convencer a unir-se ao grupo no qual estavam também outras raparigas da sua idade.

A conversão do português

Fábio Miguel Medeiros de Almeida foi o primeiro português a ser preso por pertencer a uma célula de recrutamento do Estado Islâmico. Nasceu na Terceira, nos Açores, a 9 de Abril de 1985, e aos 11 anos mudou-se com a mãe e os irmãos para França, onde o pai já vivia há cerca de um ano. A família instalou-se nos arredores de Paris e a adaptação correu bem. Aos 16 anos, quando preferia passar o tempo com os amigos e a jogar à bola na rua, Fábio decidiu deixar de estudar.



Depois de trabalhar nas obras fez várias coisas, fez alguns biscates e arranjou trabalho num hotel a arrumar os carros dos hóspedes na garagem. Perdeu o emprego quando ficou sem carta depois de um acidente e esteve quase três anos no fundo de desemprego. O português, então com cerca de 25 anos, passava o tempo com os amigos, na maioria árabes. Terá sido em 2011 que se converteu ao Islão.



