A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, prometeu para breve uma decisão do governo sobre o eventual regresso a Portugal das famílias dos jihadistas portugueses. No entanto, garantiu também que essa decisão terá de ser tomada no quadro da União Europeia.

Em resposta às questões dos jornalistas após a sua intervenção na abertura dos trabalhos de uma conferência da INTERPOL que decorre à porta fechada em Lisboa, Francisca Van Dunem "pelo menos uma situação de pedido de regresso a Portugal de familiares" de jihadistas do Estado Islâmico" e que "em breve haverá uma decisão". Contudo, ressalvou que esta é uma questão de "política externa, na qual deve haver posições comuns da União Europeia"