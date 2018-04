Em Portugal, mais de seis mil professores estão de baixa superior a 60 dias devido a doença. Os dados da ADSE datam de Março e abrangem os docentes que estão à espera de ser convocados para junta médica.Tanto directores escolares como os sindicatos consideram que o número de atestados médicos apresentados por professores aumentaram em 2018, apontando causas como o envelhecimento da classe docente e o burnout (cansaço excessivo).Este ano, passa a caber à ADSE (Direcção-Geral de Protecção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas) a gestão das baixas, que era da Direcção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Segundo a ADSE indicou ao Jornal de Notícias, foram recebidas seis mil baixas em atraso, para uma avaliação que deve ser concluída até ao final de Maio. No caso do Porto, onde há mais pedidos de apresentação a junta médica, os processos devem estar terminados no final de Junho.O diário indica ainda que por mês, se realizam 2700 juntas médicas aos outros funcionários públicos. Aos professores, são feitas mais de 500 mensais. A lei obriga ao regresso ao trabalho ao fim de 18 meses de ausência, mesmo que a doença se mantenha e um mês depois o docente volte a meter baixa.Mário Nogueira, líder da FENPROF (Federação Nacional de Professores) aumenta o número para cerca de 12 mil professores doentes, recordando que há cinco mil pessoas deslocadas em mobilidade por doença. Por isso, não têm turmas atribuídas.