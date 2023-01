Ministra da Agricultura sabia que Carla Alves tinha contas arrestadas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, foi previamente avisada de que Carla Alves tinha contas arrestadas pelas autoridades desde março do ano passado. Segundo avança esta sexta-feira o Público, foi a própria ex-secretária de Estado que fez chegar a informação ao Ministério da Agricultura e da Alimentação ainda antes de ser empossada.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Confrontado com a situação, segundo o mesmo diário, o ministério da Agricultura recusou comentar o caso.No início do ano passado, Carla Alves viu várias contas bancárias que tinha em conjunto com o marido serem arrestadas na sequência de uma investigação que visa o cônjuge. Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, encontra-se a investigado por crimes de corrupção ativa e prevaricação. Esta quinta-feira o caso foi noticiado no Correio da Manhã e a governante acabou por pedir a pemissão , pouco mais de 24 horas depois de ter tomado pose.