O que é papel comercial? São títulos, emitidos por empresas, representativos de dívida de curto prazo. Apenas podem ser emitidos por prazo inferior a dois anos, e só podem ser emitidos por prazo superior a um ano caso se destinem a subscrição particular ou caso a sua emissão se submeta às regras (de subscrição pública) do Código de

Valores Mobiliários. Podem ser emitidos quer em euros, quer em outra moeda estrangeira

Segundo o Ministério Público, Ricardo Salgado "quis e conseguiu" causar "sérios danos patrimoniais nos clientes investidos em papel comercial da Espírito Santo Internacional e da Rioforte, e no próprio BES". Na acusação do caso BES, a que ateve acesso, detalha-se como centenas de investidores privados foram aliciados a investir em papel comercial e se tornaram nos chamados lesados do BES, perdendo milhões de euros.Entre eles, encontram-se viúvas, reformados que confiaram no "BES e seus gestores", ou uma emigrante que recebia 265,21€ de reforma e que investiu 100 mil euros, sem nunca os recuperar. De acordo com a acusação, centenas de pessoas foram enganadas."A relação contratual com o cliente para este produto foi estabelecida sem qualquer perfilagem pelos serviços do banco para se perceber se o subscritor sabia que tipo de instrumento subscrevia, se investia todas as suas posses neste produto e se tinha condições para acomodar patrimonialmente uma eventual perda integral do investimento feito", indicam os procuradores.Os administradores do BES "contribuíram para precipitar as decisões de investimento de clientes que foram aliciados a realizar investimentos num produto apresentado como não tendo perspetiva de risco, com taxas de remuneração atrativas, e que permitia a mobilização temporária de recursos em entidades com uma imagem de sanidade financeira deturpada, quando na realidade estavam a ser conduzidos para os atos que, desde o início, eram pretendidos por Ricardo Salgado e que eram ruinosos em termos patrimoniais", considera o MP.Ao criar a possibilidade de os clientes privados poderem investir em papel comercial em 2013, Ricardo Salgado "posicionou os clientes de retalho do Grupo BES, não profissionais, para comprarem diretamente dívida de empresas que não só estavam em situação insolvente como apresentavam publicamente uma imagem patrimonial falsa, quer pela inexistência de investidores institucionais que absorvessem os impactos do desinvestimento dos FEI [fundos especiais de investimento], quer pela impossibilidade de recurso dos bancos GES para financiarem as holdings de topo da área não financeira do GES para que estas pagassem a dívida colocada nos FEI da ESAF". A ESAF era a sociedade gestora de fundos do BES."Todo o procedimento [do papel comercial] foi minado por Ricardo Salgado, que deu instruções a José Castella e a Francisco Machado da Cruz para que em toda a cadeia de implementação da solução encontrada – da construção de programas de papel comercial doméstico aos formulários assinados pelos clientes – fosse plantada informação falsa, no caso da ESI, e informação inverídica, no caso da RFI, sempre no sentido de ocultar a insolvabilidade das emitentes", lê-se na acusação.Desta maneira, centenas de pessoas sofreram perdas de muitos milhões de euros.