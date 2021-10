BES e Banif: Promessa de Costa até cancelou manif mas continua por cumprir

Foi uma promessa do primeiro-ministro, mas não avançou na data apontada. O grupo de trabalho para constituir o fundo de recuperação de crédito dos chamados lesados do BES e do Banif está atrasado: devia ter iniciado as reuniões em setembro, mas as negociações do Orçamento do Estado (OE) para 2022 arrastaram tudo para uma data incerta. Lesados apontam mais uma promessa falhada, desta vez do próprio primeiro-ministro.



António Costa comprometeu-se na véspera do 10 de Junho, quando os clientes afetados pela resolução do Banif (ALBOA) prometiam uma manifestação durante as celebrações, que este ano se realizaram no Funchal.





Costa cansado aponta solução