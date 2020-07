Os passos dados no caso BES, assim como nos casos de Tancos e Sócrates, são, para o Presidente da República, "uma boa notícia" que mostra que "estamos a viver um bom período para a justiça portuguesa".Marcelo Rebelo de Sousa reagiu assim à acusação entretanto conhecida no caso BES, com Ricardo Salgado a ser acusado da prática de 65 crimes (associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, falsificação de documento, manipulação de mercado, branqueamento de capitais e infedilidade).No final de um encontro com responsáveis do Conselho de Juventude Nacional, a propósito do aniversário desta entidade, Marcelo notou que a demora nos chamados mega-processos judiciais levou a que os "portugueses começassem a desesperar"."Tivemos boas notícias nos últimos tempos. O caso de Tancos já foi para julgamento, uma boa notícia,a Operação Marquês está para despacho, uma boa notícia. A apresentação da acusação no caso BES é uma boa notícia. É uma boa notícia continuarem investigações mesmo sobre magistrados para, precisamente, mostrar que quem não deve não teme", disse o Presidente referindo-se, nesta último caso, à Operação Lex."Tudo isto acontecer no espaço de alguns meses é muito positivo porque assim os portugueses acreditam mais na justiça", acrescentou defendendo que apesar da morosidade da justiça "vale a pena" esperar pela materialização das investigações pois "mais vale tarde do que nunca".Marcelo Rebelo de Sousa é amigo pessoal de Ricardo Salgado, antigo líder do BES que é apontado pelo Ministério Público como o principal mentor da rede criminosa montada em torno do Grupo Espírito Santo.