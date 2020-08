Como Salgado tentou evitar o colapso nos últimos meses

Há seis anos, o Banco de Portugal (BdP) anunciava ao país que o Banco Espírito Santo (BES) seria alvo de uma resolução. Era o culminar de anos de alegados crimes praticados por uma associação liderada pelo presidente do banco, Ricardo Salgado, e à qual pertencia um "grupo restrito" de pessoas da sua confiança. Era, também, o fim que, nos meses anteriores, o antigo banqueiro procurou evitar por todos os meios, sobretudo ilegais.

Várias foram as vezes que, nestes últimos seis anos, a história da queda do império Espírito Santo foi contada. As versões são várias. Há a do regulador, que diz ter feito tudo o que estava ao seu alcance e que, com a informação de que dispunha na altura, não podia ter feito mais. Há a dos antigos administradores, hoje arguidos e tidos como cúmplices de Salgado, que garantem apenas ter seguido ordens. Há a dos grandes e pequenos investidores, que se dizem enganados por prestações de contas falsas que os levaram a apostar em produtos de alto risco. Há, ainda, a dos que não acreditam que possa ser descartada a responsabilidade de supervisores, auditoras e mesmo agentes políticos.



