Queixa da Pharol contra Ricardo Salgado foi arquivada

A Pharol tem em curso, em tribunal, alguns processos contra ex-administradores. Mas chegou a apresentar queixa, no Ministério Público, contra Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, e o seu braço direito Amílcar Morais Pires, ex-administrador do Banco Espírito Santo, por alegada falsificação de documentos.

De acordo com o despacho de acusação no caso Universo Espírito Santo, conhecido na semana passada, a Pharol "apresentou a queixa contra Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires, imputando-lhes, além do crime de burla pelo qual será proferida acusação nestes autos, a prática do crime de falsificação de documento previsto e punido pelo art.º 256º do Código Penal", que pode dar até 5 anos de prisão.





Leia mais no Jornal de Negócios