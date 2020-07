O Espírito Santo International (ESI) precisava de dinheiro para não incumprir o reembolso da sua dívida. De acordo com a acusação do caso BES, a que a SÁBADO teve acesso, Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo e Manuel Fernando Espírito Santo tinham um plano: alimentar as necessidades de capital da ESI colocando a dívida da Rioforte (outra entidade da área não financeira do GES) junto dos clientes de retalho do Grupo BES. Problema: o Banco de Portugal não deixou — e tiveram de bater à porta do Governo.





"Insatisfeitos com as determinações do BdP, os arguidos decidiram lançar uma série de iniciativas junto de decisores políticos no sentido de obter uma mudança de posição do BdP de proibir a colocação de papel comercial da Rioforte em clientes de retalho do BES", lê-se na acusação. A decisão de interpelar o Governo surgiu após Salgado enviar uma carta ao BdP, sugerindo a reversão da proibição.Entre a última semana do mês de março e a primeira de abril de 2014, Ricardo Salgado reuniu-se com vários titulares de cargos políticos, primeiro com o então vice-primeiro ministro Paulo Portas (29.03.2014); com o Presidente da República Aníbal Cavaco Silva (31.03.2014); com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho (07.04.2014) e, por fim, com a ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque."A todos eles, Ricardo Salgado manifestou o seu desagrado com as posições assumidas pelo BdP, para tanto tendo mesmo entregado ao Presidente da república e ao primeiro-ministro a carta que havia remetido ao Governador do BdP, carta que Pedro Passos Coelho, após a sua leitura, lhe devolveu", conta a acusação.Mesmo com as rejeições do BdP e figuras da soberania, Ricardo Salgado, José Espírito Santo, Amílcar Pires e Manuel Espírito Santo encontraram maneira de contornar e "violar aquela determinação", de acordo com a acusação. "[Eles] determinaram que os fundos ES Investments Liquidity e Caravela Short Term continuassem a investir em títulos de dívida emitidos por sociedades do ramo não financeiro do GES, possibilitando a violação daquela determinação", lê-se.Entre 14.02.2014 e 23.06.2014, e em violação da determinação do BdP, aqueles fundos investiram 729,7 milhões de euros em títulos de dívida de sociedades do ramo não financeiro do GES, como a Rioforte.

Ricardo Salgado foi acusado pelo Ministério Público de 64 crimes, que vão desde associação criminosa, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais, entre outros.

Recorde-se que o Ministério Público acusou esta terça-feira 18 pessoas e sete empresas por vários crimes económico-financeiros e algumas das quais por associação criminosa, no processo BES/Universo Espírito Santo, em que a figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado.