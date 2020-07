Aquela quinta-feira, 24 de julho, foi inesquecível para o ramo mais numeroso dos Espírito Santo. Pelos piores motivos: o primo que consideravam um "fora-de-série" da alta finança tinha sido detido em casa, em Cascais, por suspeitas de burla, abuso de confiança, falsificação e branqueamento de capitais. Enquanto Ricardo Salgado era interrogado durante sete horas e saía em liberdade (depois de pagar uma caução de três milhões de euros), os primos Pinheiro Espírito Santo convocavam uma reunião de urgência por email: 35 elementos encontraram-se no domingo seguinte (dia 27, 2014) na Quinta do Peru, propriedade da família próxima de Azeitão, na casa de fim-de-semana de José Manuel Espírito Santo.

A aparente divisão do clã era isso mesmo: aparente. Pelo menos entre Ricardo Salgado e José Manuel, que se mantiveram inseparáveis até à queda do BES. Também Zé Manuel, como é conhecido na família, viria a ser acusado pelo Ministério Público – Salgado vai responder por 65 crimes; o primo, que em novembro passado teve um AVC e nunca recuperou, por oito. Muitos antes de entrarem no BES, já eram grandes amigos. Aproximaram-se nos tempos da escola primária no Colégio Manuel Bernardes, com o convívio a estender-se às aulas de vela e ao coro. E pelo menos o ex-Dono Disto tudo não terá deixado grandes recordações musicais: uma vez o mestre do coro disse-lhe, a brincar, "tens muita nota, mas não é desta".

Ainda não eram poderosos, mas já eram ricos. Aos fins-de-semana, e durante os meses de Verão, dois dos ramos mais poderosos da família mudavam-se para Cascais, onde tinham as suas casas de férias. Conviviam ambos com a nata da sociedade daquele tempo, praticavam desportos de elite – ténis e golfe, sobretudo – e estavam juntos de manhã à noite. A amizade entre os dois ajudaria Ricardo a ultrapassar um dos períodos mais difíceis da sua vida. Em 1951 a irmã Rita morreu com poucos meses de vida e, nos anos seguintes, a relação entre os pais iria deteriorar-se até à separação.

Estava longe de ser o último momento difícil que enfrentavam juntos. Depois das nacionalizações de 1975 perderam tudo e José Manuel chegou a ser preso – foi detido a 11 de março, com os irmãos Jorge e Manuel Ricardo (Salgado, que estava numa reunião, escapou). Em Caxias, os Espírito Santo ocupavam a cela 6, com quatro ou cinco beliches muito perto uns dos outros, uma mesa com bancos e uma janela que dava para Monsanto. Ali, tiveram de limpar os excrementos acumulados na latrina que lhes calhou. E os luxos limitavam-se a algumas refeições: tanto em Caxias como em Monsanto, para onde os administrados do BES foram transferidos em Junho, por outros três meses, era frequente receberem refeições enviadas pelos restaurantes onde antes eram clientes. Uma vez, no fundo de um caixote cheio de marisco, uma pasta de plástico com um envelope lá dentro trazia uma carta do dono do restaurante, a pedir que o banco lhe renovasse a letra que lá tinha. Só havia um problema: pela primeira vez na história do BES, os Espírito Santo não mandavam no banco.





O início do Banco Espírito Santo

A história do BES começa com José Maria do Espírito Santo Silva, fundador e primeiro presidente (avô de José Manuel). Seguiu-se Ricardo Ribeiro do Espírito Santo Silva, segundo presidente do banco, avô de Ricardo Salgado e, já nos 30, um banqueiro moderno: "Alto, esguio, cheio de classe e com ar de quem pertence a outro tempo – meio-Médicis, meio-Brummel." A descrição é da jornalista francesa Christine Garnier, no texto Em casa de um homem do Renascimento. Ricardo Ribeiro do Espírito Santo Silva era muito mais do que um banqueiro – aos 13 anos fez as primeiras letras de fado e aos 16 descobriu a sua vocação de colecionador (uma das primeiras peças que comprou foi um tapete de Arraiolos). Viria a ser um dos maiores do país – doou mais de 1.300 peças à Fundação Ricardo Espírito Santo. Também praticou esgrima e golfe e era um exímio jogador de bridge – chegou a ficar em segundo lugar num torneio em Paris, com os dez melhores jogadores do mundo. Essa paixão era tão grande que, nos últimos meses de vida, passava os sábados ou domingos a jogar bridge na sua casa na Boca do Inferno. O banqueiro falava sete línguas e viajava com frequência pela Europa, sempre de carro, comboio e navio – tinha medo de aviões.

Quando assumiu a presidência do BES, a 30 de Janeiro de 1933, nunca descurou a vida social – sabia que era imprescindível manter uma forte rede de contactos. Por isso, abriu as portas de casa: recebia a nobreza francesa, a realeza espanhola e a alta finança europeia. Depressa se tornou também íntimo de Oliveira Salazar (era o seu principal conselheiro económico): aos domingos, reuniam-se em casa do Presidente do Conselho. A troca de correspondência era constante (até incluiria notícias do casamento de uma filha) e as ligações da família às altas esferas do Estado Novo aprofundavam-se ao mesmo tempo que o grupo crescia. O banqueiro morreria na noite de 1 para 2 de Fevereiro de 1955 com um ataque cardíaco, depois de uma cirurgia. Dez anos antes, em 1945, escreveu uma nota especial a Salazar. "Aproveito esta oportunidade para informar Vossa Excelência de que, se Deus quiser, na próxima segunda-feira 24, casará a minha segunda filha, Vera [Maria Rita Teresa do Menino Jesus de Morais Sarmento Cohen do Espírito Santo], com o tenente da Marinha António [Luís] Roquette Ricciardi (um excelente rapaz). Minha mulher e eu não ousámos convidar Vossa Excelência para lhe poupar o incómodo de uma resposta." António conhecera Verinha no Clube da Parada. Namoraram menos de dois anos e casaram-se numa cerimónia familiar em casa de Ricardo Espírito Santo. Teriam oito filhos – entre eles o futuro presidente do BES Investimento, José Maria Ricciardi.

Nas agora famosas reuniões anuais de acionistas do Grupo Espírito Santo, em Lausanne, António Ricciardi, hoje com 100 anos, era sempre o primeiro a falar: foi o então líder do Conselho Superior do grupo quem, em Junho de 2011, anunciou o alargamento deste órgão, para abrir a porta às gerações mais jovens. Em vez de cinco, passariam a ser nove: quatro dos ramos nomearam membros da geração mais nova. Ricardo Salgado foi a exceção – não indicou ninguém. António Ricciardi escolheu o filho José Maria, abrindo espaço para a guerra entre primos que acabaria com a resolução do banco. A 15 de Julho desse ano, quando os conflitos familiares e a crise no grupo já eram públicos, o comandante renunciou ao cargo na administração da Espírito Santo Financial Group (ESFG), a holding que agregava a maioria dos ativos financeiros, incluindo a participação da família no BES.

Depois do confronto público com o primo José Maria Ricciardi, Salgado cortou também relações com o seu pai. O comandante António Ricciardi, patriarca do grupo e seu tio, chegou a apoiar a continuação de Ricardo Salgado na liderança contra a vontade do filho, José Maria, numa reunião do conselho superior do GES. Mas dois anos depois da queda do BES, os dois homens que lideravam os cargos mais importantes do Grupo, não se cumprimentavam. Nem sequer na missa – continuavam a sentar-se imediatamente na fila um atrás do outro, mas em outubro de 2015, quando soube, pelas notícias, que António Ricciardi o tinha incriminado numa resposta ao regulador suíço, Salgado deixou de se virar para trás para lhe estender a mão.

O fim do BES como todos o conheciam também obrigara a mudanças no lado dos Ricciardi. Com a crise no grupo, Matilde Serôdio Ricciardi, sobrinha de José Maria, decidira adiar a cerimónia e a festa do seu casamento, marcada para setembro de 2014. O mais certo era que a boda se realizasse com vista para a Boca do Inferno, em Cascais, em casa do avô da noiva, o comandante António Ricciardi. Mas o ambiente não estava para festas.





O ramo mais discreto da família

Além destes dois ramos, há mais um membro da família envolvido nas acusações do Ministério Público: Manuel Fernando Espírito Santo, acusado de oito crimes. O ramo dos Moniz Galvão era, até à queda do BES, o mais rico da família. E o que maior peso acionista tinha no banco. Já em 1975, quando Ricardo e José Manuel, tinham as contas pessoais congeladas e todos os negócios nacionalizados (em Portugal, as mulheres da família vendiam móveis e quadros para conseguirem pagar as contas), os primos viviam mais folgados. Além de muitas propriedades, a fortuna de Maria do Carmo Moniz Galvão (mãe de Manuel Ricardo), que chegou a ser a mulher mais rica do País, incluía a Mocar, fundada em 1946 como importadora exclusiva da Alfa Romeo e da Peugeot para Portugal.

Quando Salgado foi detido, não houve um pedido explícito de reserva em relação ao assunto. No entanto, os amigos mais chegados dos Moniz Galvão Espírito Santo, souberam, desde julho de 2014, que deviam evitar fazer comentários ou perguntas sobre a crise na família. Até porque este ramo sempre fora o mais discreto da família: Maria do Carmo, Ninita para os íntimos, sempre fez tudo para passar despercebida e nunca falava do banco. A matriarca seguira a tradição de ceder o controlo dos negócios da família aos homens da casa.



Maria do Carmo era a única herdeira do primeiro casamento de José Maria Espírito Santo Silva – um património vasto a que se juntaria, em 1954, o do marido, Manuel Ricardo Espírito Santo Silva, seu primo em segundo grau. Enquanto Manuel Ricardo foi vivo, era ele que liderava os investimentos. A pedido de Ninita, geria ainda a Mocar e a Santomar, as duas empresas do ramo automóvel e motorizado que a mulher herdara do pai e que haviam de se fundir na holding Santogal, em 1991. Apesar de Maria do Carmo lhe ter entregue a condução das empresas, o marido fazia questão de a ouvir. Reconhecia-lhe uma apurada capacidade para avaliar as características de possíveis investidores. Com a sua morte, em 1991, Ninita pediu aos filhos que tomassem conta dos negócios. Por serem mulheres, Mafalda e Madalena, ficaram de fora, Manuel Fernando ocupou-se da Espírito Santo Resources, a holding não financeira do GES, cujos interesses passariam, em 2009, para a Rioforte, sediada no Luxemburgo. E Fernando, apaixonado por carros, assumiu a presidência da Santogal.

Os dois irmãos, Manuel Fernando e Fernando, chegaram a representar o ramo Moniz Galvão no conselho de administração da Espírito Santo Control, a holding de topo da família de que eram os maiores acionistas, com uma participação de 19,37%. Mas, de acordo com o Jornal de Negócios, a 2 de Julho de 2014, Fernando terá renunciado ao cargo na sociedade que viria a ser investigada pela Procuradoria do Luxemburgo. Sempre foram um ramo coeso: depois do 25 de abril, a família viveu vários anos fora do País. "Estudaram no estrangeiro, têm amigos de outras nacionalidades e até os filhos vivem fora", explica o mesmo amigo. Manuel Fernando casou-se em Inglaterra em 1985 com Rosina Ekman, uma sueca que se converteu ao catolicismo por influência da família do marido. Têm três filhos: Eduardo, Isabel e Ricardo.





Os herdeiros de Salgado

Houve um momento em que os pais deixaram de permitir que Catarina, Ricardo e José Espírito Santo Bastos Salgado gozassem três meses de férias no Verão. Tinham de escolher uma ocupação – e trabalhar. Quando precisou de tomar uma decisão, o filho mais velho de Ricardo Salgado (o segundo dos três e o primeiro dos rapazes) escolheu gastar parte das férias escolares nos balcões do banco da família no Estoril. Há outros aspectos comuns à carreira dos três herdeiros de Salgado – estudaram ciências económicas (como o pai e o avô), começaram a carreira em instituições financeiras internacionais e, no início do fatídico 2014, todos trabalhavam na área financeira do Grupo Espírito Santo (GES). No BES, para distinguirem Ricardo do pai, alguns colegas chamavam-lhe – apenas entre si – "Ricardinho". Ricardo Bastos Salgado entrara no BES em 1998, depois de estudar nos Estados Unidos e de passar pela Merril Lynch, em Londres.

Ricardinho começou como técnico administrativo no departamento de grandes empresas do BES e, dez anos depois ficou responsável pela relação com as grandes empresas e multinacionais e pelo apoio à internacionalização. Nas reuniões de trabalho não tratava o presidente do BES por "pai", nem por "doutor", usava a palavra "senhor." Uma vez, em Óbidos, participou num peddy paper que terminou num almoço medieval. Na mesa havia frango assado e arroz, mas o único talher disponível era uma colher de pau. Nada de guardanapos. Comeu como os restantes. Ricardo casou-se com uma prima, filha do primeiro casamento de Miguel Sousa Tavares, com Mariana Espírito Santo Bustorff Silva – Rita Sousa Tavares. Têm três filhos.

A única filha de Ricardo Salgado, Catarina, saiu de Portugal depois da nacionalização da banca, em 1975, tal como o resto da família. Viveu no Brasil, onde ainda tem amigos, e na Suíça, onde permanece. Catarina licenciou-se na École des Hautes Études Commerciales da Universidade de Lausanne – estudou gestão de empresas e especializou-se em finanças. No ano 2000 chegou ao GES – começou a trabalhar no Banque Privée Espírito Santo, especializado em gestão de fortunas (e de onde, em Julho, surgiram os primeiros sinais de incumprimento por parte das holdings do grupo). Catarina integrou o conselho de administração da sociedade em 2008. Antes, tinha trabalhado na financeira UBS, na divisão de banca privada. É casada com o empresário Philippe Amon, detentor de uma das maiores fortunas da Europa. Amon é herdeiro do império da Sicpa, a empresa que fornece tintas de segurança para imprimir quase todas as notas, passaportes e bilhetes de identidade que circulam no mundo. Tem o apelido e a nacionalidade do marido. O casal vive com os três filhos em Aubonne, a 20 quilómetros de Lausanne. José Ricardo, o irmão mais novo, trabalhou na equipa de banca privada do BES em Madrid. É um desportista – adora vela e em 2003 sagrou-se campeão ibérico na classe Dragão. Estudou na Universidade Nova de Lisboa (fez Erasmus na Suíça) e em 2006 começou a trabalhar na banca de investimento, na JP Morgan. Em 2009 entrou na ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros (GES).

A queda do nome Espírito Santo

Em 1975, depois de uma passagem por Londres, Ricardo Salgado instalou-se com a mulher, Maria João Calçada Bastos, no Rio de Janeiro. Viviam em Copacabana. Foi no Brasil que o clã, liderado por Salgado e por José Roquette, encontrou dois sócios que lhes permitiram lançar um banco de raiz: um imigrante português muito rico, David de Oliveira Guimarães, e um investidor turco, Riskala. Com menos pompa e circunstância do que estavam habituados, em 1978 abriram as portas do Banco Interatlântico – o BIA – numa sede estreita e modesta na city carioca.

O regresso a Portugal deu-se em 1984. Os sócios do Crédit Agricole, a maior instituição bancária de França, manter-se-iam firmes a seu lado e Manuel Ricardo, regressado de Londres, moveria todas as influências para pressionar a privatização do BES, conseguindo-o em 1991,pouco antes de morrer. Separados durante uma longa temporada, os primos Ricardo e José Manuel estavam de novo juntos no ponto de partida. A distância e as dificuldades pareciam ter aproximado ainda mais a família. E em 1991 os primos entraram novamente em cena. Juntos, ocupavam o último piso a sede, no 15º andar da Avenida da Liberdade, em Lisboa – um amplo gabinete com 11 secretárias e uma mesa de reuniões ao centro. E o banco voltava a ser Espírito Santo.

Seria assim até 13 de julho: na última reunião do BES, 11 dias antes da sua detenção, Ricardo Salgado declarou em ata que o banco continuaria a ostentar o nome Espírito Santo. Era o derradeiro esforço para manter o nome - até há pouco tempo inabalável - da família. O Novo Banco nasceria a 3 de agosto, com uma injeção de capital de 4900 milhões de euros. Nessa altura já José Manuel, que até esse ano era presidente do Banque Privée Espírito Santo (BPES), em Lausanne, vendera a sua carteira de clientes. E Ricardo Salgado passaram a viver entre a sua mansão de Cascais - onde até um drone tentou espiar o que se passava na piscina e no jardim - e o escritório no Estoril. O banco dos Espírito Santo tinha perdido o nome para nunca mais voltar a ser o que fora. E muito menos Espírito Santo.