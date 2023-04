Saída de Carlos Pereira da comissão de inquérito da TAP estava a ser discutida 'há dias'

Carlos Pereira diz à SÁBADO que "já tinha conversado sobre a ideia de não ficar" na comissão de inquérito com Eurico Brilhante Dias, mas o líder do grupo parlamentar começou por entender não haver motivo para o afastamento. Decisão final foi tomada quinta-feira à noite.

Quando na quarta-feira à noite, Carlos Pereira foi aos estúdios da RTP defender que a realização de reuniões preparatórias de audições é normal, já tinha tomado a decisão de se afastar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. A pressão acumulava-se desde que a ex-CEO da empresa tinha revelado na sua audição ter reunido com o deputado antes de ser ouvida no Parlamento. Carlos Pereira tinha-se tornado numa personagem central do tema TAP e num alvo preferencial da oposição contra o PS.