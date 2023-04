Portugal e Espanha desmantelaram o maior laboratório de produção de cocaína da Europa

As mais lidas

O Corpo Nacional de Polícia de Espanha e a Polícia Judiciária portuguesa anunciaram, em Madrid, o desmantelamento do maior laboratório de produção de cocaína detetado na Europa.





A operação Mourente estava a decorrer em cooperação entre as polícias portuguesa, espanhola e colombiana, desde os finais de março deste ano, para que fosse possível o "desmantelamento de relevante organização criminosa, dedicada ao narcotráfico", avançou a PJ em comunicado.Foram detidas 18 pessoas de nacionalidade espanhola, mexicana e colombiana e todas ficaram em prisão preventiva.As autoridades identificaram um transporte de cerca de 100 quilos de cocaína, o que permitiu detetar "aquele que, até ao momento, é considerado o maior laboratório de transformação de pasta base em cocaína, alguma vez encontrado na Europa, com capacidade de produzir 200 quilos diários daquela substância ilícita".O esquema foi identificado depois que "um grupo de indivíduos de nacionalidade espanhola, recorreu a uma empresa portuguesa, para proceder à importação de uma máquina trituradora de pedra, proveniente da Colômbia". A Judiciária explica que "a importação ocorreu através de Portugal e a PJ, com a colaboração dos Serviços Alfandegários de Aduaneiros da Autoridade Tributária, monitorizou todo o processo, bem como a vinda de alguns suspeitos ao território nacional".A trituradora de pedra foi transportada para um armazém em Pontevedra, Espanha, onde foi "desmontada e sujeita a um difícil processo de extração da pasta da coca". Esta pasta era posteriormente transportada para um "laboratório clandestino, criado pela organização criminosa, numa zona isolada" num bosque.Nesse laboratório ocorriam os processos químicos onde a pasta era transformada em cocaína e "depois de embalados e etiquetados, os blocos de cocaína estavam prontos a ser transportados para distribuição".Além das detenções foi ainda possível "capturar todo o estupefaciente que havia sido transportado na máquina trituradora, ao serem apreendidos cerca de 1.300 kg de pasta de coca e 151 kg de cloridrato de cocaína.