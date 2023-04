CGD perdoa dívida de deputado socialista Carlos Pereira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) perdoou uma dívida ao deputado do PS Carlos Pereira, que foi relator de uma comissão de inquérito ao banco público, avança o Correio da Manhã.







Pedro Simões/Cofina

A publicação refere um corte de 66 mil euros no pagamento de crédito a empresa da qual o político era avalista.Destaca ainda que o deputado, com papel de destaque nas audições sobre a TAP, "treinou" a gestora francesa da companhia aérea. O deputado participou numa reunião em janeiro com o Governo e a CEO da TAP, na véspera de ser ouvida em audição Christine Ourmières-Widener.Carlos Pereira, coordenador do PS na comissão parlamentar de inquérito da TAP, desvalorizou a polémica em torno da reunião. Mas na quinta-feira acabou por anunciar a sua saída da comissão parlamentar de inquérito