Carlos Pereira sai da comissão de inquérito à TAP

Carlos Pereira, o deputado socialista que participou na reunião com a CEO da TAP antes da audição desta no Parlamento em janeiro, saiu da Comissão Parlamentar de Inquérito à companhia aérea.





A SIC Notícias avança a saída do deputado, que era o coordenador do PS na comissão de inquérito. Carlos Pereira já não esteve esta quinta-feira na audição do presidente da CMVM , tendo sido a deputada Fátima Fonseca a fazer as perguntas pelos socialistas.Na audição de 4 de abril, Christine Ourmières-Widener identificou o deputado e coordenador do PS na comissão de inquérito Carlos Pereira como um dos presentes naquela reunião de 17 de janeiro.No final da audição, Carlos Pereira disse aos jornalistas que se trata de um procedimento natural "partilha de informação".Na quinta-feira, o Ministério das Infraestruturas disse que foi informado, em 16 de janeiro, que a TAP tinha interesse em participar na reunião do dia seguinte com o grupo parlamentar do PS e que João Galamba "não se opôs".