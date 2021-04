Saiba tudo o que abre na nova fase de desconfinamento que começa na segunda-feira

Após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, o primeiro-ministro dirigiu-se ao país para informar como se vai proceder a nova fase de desconfinamento, que entra em vigor na próxima segunda-feira, para quase todo o país. Há concelhos que se mantém na anterior fase de desconfinamento e até alguns que regridem no confinamento. A única certeza para todo o país é que escolas secundárias e universidades voltam a abrir já na segunda-feira.







António Costa - apresentação plano de desconfinamento Reuters

António Costa revelou que há quatro concelhos que recuam no desconfinamento: Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior. Estes quatro concelhos têm mais de 240 casos por cem mil habitantes pela segunda semanha consecutiva e, por isso, voltam a encerrar as esplanadas e os museus, por exemplos.



Já Albufeira, Alandroal, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela não vão avançar para a terceira fase do desconfinamento, uma vez que registam mais de 120 casos por cem mil habitantes pela segunda semana seguida.

António Costa anunciou que os concelhos que estão pela segunda vez acima dos 120 casos por 100 mil habitantes mantêm as regras atuais. Já aqueles que estão pela segunda vez acima dos 240 casos por 100 mil habitantes voltam às regras da fase anterior.Para os concelhos que seguem em frente no desconfinamento, há uma série de atividades que regressam. A saber:- Escolas secundárias e universidades/institutos de ensino superior;- Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos;- Todas as lojas e centros comerciais;- Lojas do Cidadão com atendimento presencial com marcação;- Modalidades desportivas de médio risco;- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;- Restaurantes, cafés, pastelarias até às 22h durante a semana e até às 13h ao fim de semana, podendo receber pessoas no seu interior e não só nas esplanadas, apesar de ficarem limitadas a quatro pessoas por mesa no interior;- Esplanadas aumentam lotação para 6 pessoas por mesa;- Casamentos e batizados com 25% de lotação;- Eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100m2 ).Esta semana, durante a reunião no Infarmed, vários especialistas defenderam que a terceira fase de desconfinamento deveria ser adiada, pelo menos, uma semana e alertaram para a probabilidade de aumento do índice de transmissibilidade R(t). Se as cadeias de transmissão não forem controladas, a quarta vaga da pandemia poderá ser inevitável, adiantaram os especialistas ouvidos pela tutela.