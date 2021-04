Afinal Beja está abaixo dos 120 casos e vai desconfinar

A Direção Geral da Saúde (DGS) retificou os valores da incidência cumulativa de casos de covid-19 no concelho de Beja. Assim, entre 31 de março e 13 de abril, o concelho registou 107 casos por 100 mil habitantes, o que o deixa abaixo da linha vermelha de 120 casos, permitindo que o desconfinamento siga sem limitações.







Em quatro concelhos as esplanadas fecham e voltam as vendas ao postigo. Reuters

Ontem, Beja era um dos sete concelhos que com incidência acima dos 120 ia parar no processo de desconfinamento. Podendo manter, por exemplo, esplanadas abertas, mas não abrindo o restante comércio, cinemas, teatros ou o interior dos restaurantes. Agora, com esta correção, a partir de segunda-feira, Beja estará na próxima fase de desconfinamento, onde poderá abrir as restantes escolas (secundário e universidades), lojas, salas de espetáculo, restaurantes, cafés, pastelarias com serviço ao balcão e centros comerciais, ainda que com limitações de lotação.Parados no desconfinamento vai manter-se os concelhos de Albufeira, Alandroal, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela. Enquanto que Odemira, Moura, Portimão e Rio Maior com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, voltam a fechar esplanadas e muses, ficando ainda proibidas as circulações entre concelhos.A reabertura das escolas secundárias e de ensino superior são a exceção abrindo em todo o país, independentemente da incidência de casos.