Como Cascais entrou na negociação da vacina russa

Carreiras revelou o que até agora era segredo: as conversas preparatórias para produzir a Sputnik em Portugal. Várias fontes do Governo negam saber dos contactos. Esta é a história dos bastidores do que uma fonte governamental classifica como um ato de "voluntarismo".

Há meses que Cascais se tornou, de forma inusitada, no centro de conversas para trazer para Portugal a produção da vacina russa contra a covid-19. Esta semana, o presidente da Câmara, Carlos Carreiras, relevou parte dessa história num artigo de opinião no jornal Inevitável. No Governo, são várias as fontes que alegam desconhecer as negociações que Carreiras assegura ter feito em articulação com o Executivo, mas há algumas coincidências e um toque de "voluntarismo" que ajudam a perceber o que se passou.

Tudo começou quando há cerca de quatro meses um dos responsáveis pela farmacêutica multinacional Hikma em Portugal contactou o Governo para perceber como poderia começar a produzir vacinas contra a covid-19. Não foi a única empresa a fazê-lo. As notícias mostram que várias outras farmacêuticas deixaram claro ter interesse e capacidade para entrar na produção. Faltava, contudo, uma patente para que o processo pudesse arrancar.

"O Governo não deu seguimento a esse contacto. Mas o empresário vive em Cascais e falou connosco", conta à SÁBADO uma fonte da Câmara, explicando que a autarquia tomou a iniciativa de insistir com o Executivo, lembrando a disponibilidade da empresa que está sedeada na Abrunheira (em Sintra) e que é uma das maiores produtoras de injetáveis na Europa.