Edward Snowden não vai testemunhar a favor de Rui Pinto

O denunciante do sistema de vigilâncias ilegais da NSA recusou testemunhar no julgamento do hacker – mas enviou um depoimento em vídeo



Era o grande nome da lista de testemunhas indicadas pela defesa de Rui Pinto. No entanto, Edward Snowden, o famoso denunciante dos programas de vigilância ilegal criados pela National Security Agency (NSA) não vai comparecer no julgamento do pirata informático. O advogado do criador do Football Leaks, Francisco Teixeira da Mota, informou o tribunal de que o norte-americano exilado na Rússia não poderia depor e pediu para ser mostrado na sala de audiência um vídeo com um depoimento gravado – o que o tribunal recusou.