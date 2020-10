O Ministério Público está a investigar as ameaças de morte recebidas por Rui Pinto através do Facebook nos dias que se seguiram às notícias de que era ele o principal suspeito de estar por detrás do roubo dos emails do Benfica e também de ser o criador da plataforma Football Leaks. A informação consta do processo que investigou o ataque ao No segundo interrogatório a que foi sujeito no âmbito desse processo, a 21 de abril de 2020, Rui Pinto leu uma declaração preparada previamente: "Desejo tão somente declarar que tenho receio pela minha vida quando regressar à liberdade, dadas as ameaças que me foram dirigidas quando me encontrava na Hungria conforme cópia cuja junção requer. Essas cópias são mensagens enviadas para o meu perfil de Facebook, via messenger, na sequência da notícia da revista Sábado de dia 13.09.2018 e de notícia veiculada na CMTV do dia anterior". Na mesma declaração disse também recear que quando fosse tornada pública a sua colaboração com as autoridades receava "efetivamente" que algo lhe pudesse acontecer "nomeadamente no que se refere à minha integridade física".Juntou em seguida 17 páginas (frente e verso) com impressões das mensagens recebidas. Muitas dessas ameaças foram feitas por perfis de Facebook aparentemente verdadeiros, muitos deles com imagens relacionadas com o Benfica, tendo um dos autores a particularidade de ter identificado como trabalhando na ASPP/PSP [Associação Sindical dos Profissionais de Polícia/Polícia de Segurança Pública]. Entre as ameaças que lhe foram dirigidas estavam as expressões "vais aparecer jmorto", "se te agarrar primeiro já eras", "irei ter o prazer de ir mijar à tua campa", "um dia serás apanhado" ou "tic tac tic tac".As ameaças foram levadas a sério e o procurador Carlos Casimiro mandou extrair uma certidão para as investigar. No processo em que Rui Pinto está a ser julgado a preocupação com a segurança é evidente. O pirata informático usou um colete à prova de bala, o acesso à sala de audiências é restrito e sem possibilidade de publico ou jornalistas levarem telemóveis ou computadores e o sinal de telefone é bloqueado no piso da sala de audiências. No exterior é constante a presença de um elevado número de agentes da Unidade Especial de Polícia.Publicada a 18 de setembro de 2018, a reportagem da SÁBADO que identificava Rui Pinto como o principal suspeito de estar por detrás do roubo dos emails do Benfica e também de ser o criador da plataforma FootballLeaks teve como fonte principal um conjunto de documentos judiciais tornados públicos e, como tal, de livre acesso, disponíveis no chamado caso e-toupeira. Nesses documentos, consultados no DIAP de Lisboa, a procuradora titular dos autos escreveu claramente que "estava identificado um suspeito, Rui Pinto".