O Ministério Público (MP) não encontrou qualquer indício de abuso de poder por parte do inspetor-chefe da Polícia Judiciária (PJ), Rogério Bravo, no âmbito da investigação que culminou na detenção, extradição para Portugal, acusação e posterior pronuncia do pirata informático Rui Pinto, por 90 crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso indevido e tentativa de extorsão. A atuação do inspetor chefe foi investigada no âmbito de um inquérito crime, arquivado em novembro, nascido na sequência de uma queixa apresentada por Ana Gomes depois de visitar Rui Pinto na prisão. Nesse processo, o inspetor garantiu que "todos os encontros e comunicações" que teve com Nélio Lucas, tiveram como fim a investigação do processo que está em julgamento "e enquadram-se em táticas e procedimentos necessários à recolha, tratamento e utilização de informação criminal".

De acordo com o despacho de arquivamento desse processo, a que a SÁBADO teve acesso, todos os contactos estabelecidos entre o inspetor-chefe Rogério Bravo e a Doyen "ocorreram no quadro da investigação" que tentava apurar quem estava por detrás do ataque informático à empresa. Mais: esses contactos "ocorreram no âmbito da colaboração" prevista na lei que dá aos assistentes o estatuto de colaborador do Ministério Público e não em qualquer quadro de "relacionamento de amizade" entre Rogério Bravo e os representantes da Doyen. Também não se encontrou "qualquer motivo" que levasse o inspetor da Judiciária a "querer infligir a Rui Pinto qualquer mal" mas tão somente, em cumprimento dos seus deveres funcionais, fazê-lo cessar a sua atividade criminosa e recolher prova dos crimes praticados" e levá-lo a julgamento - tal como aconteceu.

Será a este processo que será remetida uma certidão com as declarações proferidas esta semana por Pedro Henriques, assessor da Doyen, durante as audiências do caso Football Leaks. Em tribunal, Pedro Henriques não foi capaz de explicar porque motivo recebeu de Rogério Bravo um email a sugerir aos advogados da Doyen que enviassem um requerimento à Procuradora-Geral da República (PGR) com o objetivo de obter a aceleração do caso de extorsão de que a empresa foi alvo. Nesse documento - com o qual Pedro Henriques foi confrontado pela procuradora do MP que está a fazer o julgamento - o inspetor-chefe fazia uma proposta de requerimento que acabou mesmo por ser enviada à PGR. Já esta quinta-feira, o assessor da Doyen revelou que a PJ também sugeriu o contacto com um jornalista que pudesse passar a versão da empresa numa altura em que saiam sucessivas notícias com base nas revelações do Football Leaks.

Perante estas declarações, a defesa do advogado Aníbal Pinto - que está a ser julgado pelo crime de tentativa de extorsão, em co-autoria com Rui Pinto - pediu a extração de uma certidão para investigar a eventual prática dos crimes de abuso de poder, corrupção e denegação de justiça. O pedido foi autorizado pelo coletivo de juízes que está a presidir ao julgamento, tendo a procuradora salientado que esses factos já foram investigados e arquivados. O objetivo a defesa de Aníbal Pinto - que qualificou a atuação da Judiciária de ter "contornos obscuros e manobras de encobrimento" - é invalidar as provas obtidas pela PJ e, em consequência, acabar com o processo.



A investigação à Judiciária

A investigação de que Rogério Bravo foi alvo nasceu de uma queixa da então eurodeputada Ana Gomes após uma visita a Rui Pinto, em abril de 2019, então detido no estabelecimento prisional anexo à PJ. Na exposição que fez à então Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal e ao diretor da PJ, Luís Neves, a atual candidata presidencial pedia que fosse aberta uma investigação às relações entre o inspetor chefe-Rogério Bravo e a organização Doyen Group. Ana Gomes levantava mesmo a suspeita de que essa relação estaria na origem do mandado de detenção emitido contra Rui Pinto, alguém que classificava como tendo "excepcionais capacidades informáticas" e a quem, estranhamente, dizia, não tinham sido solicitada a sua colaboração no combate à criminalidade organizada. "Tudo sugere que o mandado de detenção emitido com vista à extradição de Rui Pinto e a posterior medida de coação aplicada terá tido o objetivo de o destruir psicologicamente", dizia na exposição, citada no despacho de arquivamento a que a SÁBADO teve acesso. Ana Gomes ia mais longe e dizia que Rogério Bravo tinha sido dissuadido de tal investigação até que, por fim, "alguém se prestou a acionar o processo" - uma referência à procuradora do MP que emitiu o mandado de detenção, Patrícia Barão. Para suportar as suas alegações, Ana Gomes juntou duas noticias em que o Football Leaks acusava a Doyen de usar a influência do inspetor para chegar aos autores do site que divulgava informação confidencial da empresa.

Chamado como testemunha ao processo - estatuto no qual não se pode remeter ao silêncio e tem de responder com verdade, sob pena de cometer um crime - Rogério Bravo garantiu que "nunca teve qualquer relação pessoal ou profissional com a Doyen" e que só conheceu a entidade "no dia em que apresentaram queixa, devidamente acompanhados por advogados". Explicou que "todos os encontros e comunicações que teve com intervenientes processuais, designadamente o representante da Doyen, Nélio Lucas, tiveram como fim a investigação do processo 2655, atualmente a ser objeto de julgamento, e enquadram-se em táticas e procedimentos necessários à recolha, tratamento e utilização de informação criminal".

Nesse depoimento, o inspetor-chefe garantiu que "não tem ligações ao futebol, não gosta de futebol e não vai a jogos de futebol" e enquadrou os contactos no contexto que se vivia na época: "estavam a ocorrer diversos ataques informáticos a várias entidades e organizações, designadamente a PGR, SLB, Sporting, DIAP, IGFEJ, DCIAP, TCIC, que pela forma como se processavam permitiam concluir que tinham o mesmo autor." Foi por isso, disse, que "praticou atos de recolha de informação criminal, quer no interesse do processo concreto quer no de várias outras investigações".

De acordo com o testemunho do inspetor - citado no despacho de arquivamento - a investigação nunca visou proteger qualquer interesse da Doyen "mas tão somente identificar e detetar o paradeiro do autor dos factos que desde logo suspeitaram ser o mesmo de todos os ataques informáticos que tinham vindo a decorrer".

Durante a investigação, o MP ouviu também o inspetor titular do processo de Rui Pinto, José Amador, que garantiu que nunca houve qualquer animosidade contra o pirata informático e que a extradição ocorreu no quadro legal. Referiu também que Rui Pinto foi interrogado várias vezes mas alternou entre "não prestar declarações ou ditar declarações previamente escritas" nas quais nunca manifestou vontade de colaborar com as autoridades. Fê-lo em requerimentos mas "chamado a prestar declarações como arguido acabava por nada dizer".

Depois de pedir a colaboração da procuradora Patrícia Barão para saber se do processo resultava algum ato que pudesse enquadrar a conduta de Rogério Bravo e a sua relação com a Doyen e de pedir vários documentos, a magistrada do MP acabou por arquivar o inquérito por não ter encontrado qualquer prova que sustentasse a queixa de Ana Gomes.

Na fundamentação do arquivamento, a magistrada do MP recorda que o processo em que Rui Pinto está a ser julgado começou no DIAP de Lisboa e que transitou para o DCIAP após a criação da equipa especial para investigar os crimes no âmbito da competição desportiva ou com estes conexos. Refere ainda que, mesmo que sobre a Doyen recaiam algumas suspeitas, isso não constitui qualquer impedimento legal a que os crimes de que fosse vítima dessem origem a uma investigação criminal uma vez que todos os cidadãos têm direito à mesma proteção legal.

Ao analisar o processo em que Rui Pinto está a ser julgado, a magistrada concluiu que a investigação correu termos normais, que todos os atos foram ordenados pelo MP e as buscas autorizadas pelo juiz de instrução criminal - tal como o Mandado de Detenção Europeu, que obedeceu a todos os formalismos legais. Em oposição ao que foi alegado por Ana Gomes, recorda que a prisão preventiva foi aplicada por um juiz de instrução criminal, na sequência da promoção do MP - tal como manda a lei.

"Não resulta dos autos que os órgãos de polícia criminal, em particular Rogério Bravo, tenham de algum modo forjado ou manipulado provas recolhidas, de forma a influenciar a formação da convicção do MP e as tomadas de decisão do mesmo, designadamente, e em particular, quanto à emissão de mandados de busca e detenção e aplicação e manutenção da medida de coação prisão preventiva", escreve a procuradora no despacho de arquivamento.

No mesmo documento conclui que as magistradas do MP pautaram a conduta por "critérios estritos de legalidade e objetividade" e recorda que a acusação foi confirmada pelo Tribunal de Instrução que imputou a Rui Pinto inúmeros crimes, entre os quais o "de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada quanto à sociedade Doyen". "Não se logrou demonstrar que de alguma forma Rogério Bravo tenha tentado 'influenciar' ou 'manobrar' a investigação que incidiu sobre a denúncia da Doyen", concluiu. Também "não se logrou apurar a existência de qualquer relacionamento de amizade ou outro interesse entre Rogério Bravo e os representantes da Doyen que o levasse a tentar beneficiá-los".

Para a procuradora, "todos os contactos tidos por Rogério Bravo com os representantes da Doyen ocorreram no quadro da investigação que estava a ser realizada, na sequência da denuncia efetuada por esta entidade, que no inquérito assumiu as posições processuais de ofendido/denunciante e posteriormente de assistente" - qualidade que lhe dá o estatuto de colaborador do MP. "Todos os contactos estabelecidos com Rogério Bravo ocorreram no âmbito de tal colaboração, não se tendo logrado apurar nenhum elemento que permita afirmar que tal colaboração tenha, em algum momento, extrapolado os limites da lei".

Segundo o despacho de arquivamento, não se apurou "da parte de Rogério Bravo qualquer motivo que o levasse a querer infligir a Rui Pinto qualquer mal, mas tão somente, em cumprimento dos seus deveres funcionais, fazê-lo cessar a sua atividade criminosa e recolher prova dos crimes praticados, em ordem à sua submissão a julgamento". Foi o impulso à investigação que permitiu identificar o autor dos factos denunciados pela Doyen e que a "PJ desde logo, e bem, correlacionou com diversos outros ataques informáticos que estavam em investigação, designadamente à PGR, SLB, Sporting, DIAP, IGFEJ, DCIAP e TCIC, conforme se pôde comprovar pelo desenvolvimento da investigação que acabou por conduzir à acusação/pronuncia de Rui Pinto pela panóplia de crimes elencados nos despachos de acusação e subsequente pronúncia."

Em suma: "a investigação foi feita com isenção e objetividade, com observância das regras processuais penais aplicáveis, não se vislumbrando que tenha abusado de algum poder ou violado qualquer dever funcional a que estivesse obrigado".