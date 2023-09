Rui Moreira volta atrás e estátua de Camilo Castelo Branco não sai do lugar

Depois de ter anunciado que ia retirar a estátua "Amores de Camilo" do largo Amor de Perdição, Rui Moreira volta atrás e afinal a obra fica onde está, pelo menos para já. Antes da decisão já havia uma luta de apelos públicos: de um lado uma petição de 37 signatários ilustres a pedir a retirada, de outro uma petição com mais de seis mil assinatura pela sua permanência.







"Ao contrário da informação que estava na posse do presidente da câmara do Porto, a doação previa também a colocação da estrutura no Largo Amor de Perdição, doação essa que tinha sido aprovada pelo executivo municipal em 2012", refere o presidente da Câmara do Porto numa declaração enviada ao jornal Público e à agência Lusa.Rui Moreira refere assim que "neste contexto, não pode o presidente da câmara anuir, sem mais, ao que foi solicitado pelo abaixo-assinado, que é do conhecimento do público". Porém, não fecha a porta a que no futuro a estátua mude de lugar.Antes desta decisão, o líder da autarquia tinha assumido como sua a decisão de remover a obra "Amores de Camilo", de Francisco Simões, que está há 11 anos em frente à cadeia onde o escritor esteve preso. A estátua representa o escritor abraçado a uma jovem nua, retratando Ana Plácido.Na petição assinada pelos 37 signatários, entre os quais artistas, advogados, curadores e políticos, era assinalado o "desgosto estético" e a "desaprovação moral" que a obra suscita. Defendendo ainda que a estátua estava a "agredir a memória de Camilo".