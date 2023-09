Rui Moreira diz que estátua de Camilo Castelo Branco é 'pornograficamente horrenda'

Rui Moreira anunciou que a estátua de Camilo Castelo Branco abraçado a uma mulher nua e que está na praça Amor de Perdição, no Porto, iria ser retirada. Dias depois voltou atrás na decisão e explicou porquê esta segunda-feira, num artigo de opinião publicado no jornal Público.







Cruz dos Santos, "o mais importante editor da cidade", entre outros.

O presidente da Câmara do Porto refere que a estátua da autoria de Francisco Mangas e que mostra o romancista abraçado a uma mulher nua é "horrendamente pornográfica" e que decidiu tirá-la do espaço que ocupava na cidade na sequência da petição que pedia a sua remoção. E apesar dessa decisão inicial, voltou atrás já que uma decisão anterior do executivo camarário, datada de 2012, determinava que a sua localização deveria ser aquela praça onde se situa.Sobre a lista de 37 signatários que pediam a remoção da estátua, Rui Moreira refere que a "questão numérica" nem sempre é o ponto mais "relevante" nestas situações, assinalando que a petição foi assinada por pessoas como Artur Santos Silva, ex-bancário e presidente da Fundação Calouste Gulbenkian e de Porto Capital da Cultura de 2001, António Lobo Xavier, advogado e conselheiro de Estado,Rui Moreira sublinha que entre os signatários se contam pessoas "de quadrantes ideológicos muito diversos" que chegaram a apoiar o antigo edil da cidade que decidiu colocar a estátua naquela via.O autarca sublinha ainda que a juntar aos signatários, o próprio tem uma opinião e que por si, a estátua seria também retirada: "Não sou especialista em estatuária, mas não gosto da estátua. Não por pudor ou moralismo. Felizmente, o nu e o erotismo fazem parte da arte, e estão presentes na cidade. Não considero aquela estátua erótica ou pornográfica. Apenas pornograficamente horrenda. E, conhecendo a obra imortal de Camilo, e a história de Ana Plácido, não consigo ver qualquer relação da obra Amor de Perdição com a estátua", escreve no artigo intitulado "Uma Polémica à Porto".Rui Moreira desvaloriza ainda o argumento de que a estátua foi oferecida ao município, sublinhando que "as câmaras recebem muitas propostas e ofertas e são livres de não as acolher".E a terminar, diz que "ao contrário da sabedoria popular, os gostos discutem-se e mudam. É assim no Porto, onde, felizmente, tudo se discute".