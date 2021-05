Rui Moreira: Nervos, tremores e uma estratégia para sobreviver

Quando Rui Moreira se apresentou aos jornalistas para uma declaração sobre a ida a julgamento do caso Selminho, era no pai que estava a pensar. Naquele dia, 18 de maio, o pai – falecido em 2000 – faria 90 anos. A data nunca lhe foi fácil, mas o despacho de pronúncia pelo crime de prevaricação em concurso aparente com abuso de poder reabriu a ferida da prisão do pai logo após o 25 de Abril.



"Foi a segunda vez que o vi à beira de chorar em público", conta à SÁBADO um amigo do presidente da Câmara do Porto. A primeira foi na apresentação do livro



Ruy Moreira (pai) nunca foi acusado de nada, mas andou meses entre Custóias e Caxias, sem que a família soubesse onde estava, debaixo de interrogatórios apertados e tortura. Dono de uma fortuna considerável, o industrial foi alvo de suspeitas – nunca provadas – de apoio à ditadura. Rui Moreira, o mais velho de oito filhos, então com 18 anos, veio de Londres, onde estudava, para defender o pai. Falou com Otelo e Rosa Coutinho, que lhe negaram ajuda. E foi só depois de ir bater à porta de Mário Soares e Francisco Sousa Tavares que conseguiu tirar o pai da cadeia. "Foi a segunda vez que o vi à beira de chorar em público", conta àum amigo do presidente da Câmara do Porto. A primeira foi na apresentação do livro Ataque aos Milionários, do jornalista Pedro Jorge Castro , que conta entre outras a história da prisão de Ruy Höfle de Araújo Moreira, o pai do autarca.Ruy Moreira (pai) nunca foi acusado de nada, mas andou meses entre Custóias e Caxias, sem que a família soubesse onde estava, debaixo de interrogatórios apertados e tortura. Dono de uma fortuna considerável, o industrial foi alvo de suspeitas – nunca provadas – de apoio à ditadura. Rui Moreira, o mais velho de oito filhos, então com 18 anos, veio de Londres, onde estudava, para defender o pai. Falou com Otelo e Rosa Coutinho, que lhe negaram ajuda. E foi só depois de ir bater à porta de Mário Soares e Francisco Sousa Tavares que conseguiu tirar o pai da cadeia.



O então dono da Molaflex recuperou a liberdade, mas não das mazelas ganhas no cárcere. Moreira confidenciou aos amigos que o pai nunca mais foi o mesmo. "É uma questão mal resolvida para o Rui", diz um próximo do autarca, que justifica assim a emoção visível na voz embargada e no tremor das mãos naquela declaração à imprensa.



Quem acompanha Rui Moreira há muitos anos pode ter percebido o tom emotivo, mas a reação do autarca é vista como um erro. "Senti-me muito incomodado com aquela exposição", confessa um apoiante de sempre. Nos bastidores, notou-se a mudança na estratégia de comunicação do autarca independente, que não só leu uma declaração escrita na câmara, rodeado pelos seus vereadores, como se desdobrou em entrevistas logo após o despacho de pronúncia.