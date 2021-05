IL vai organizar arraial liberal nos Santos Populares

Bruno Horta Soares anunciou esta segunda-feira que a Iniciativa Liberal vai organizar um arraial no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo António, e desafiou Fernando Medina a autorizar convívios na Avenida da Liberdade.

A decisão da Câmara Municipal de Lisboa sobre a realização dos arraiais relacionados com as festas de Santo António ainda não é conhecida, mas a Iniciativa Liberal anunciou esta segunda-feira que vai organizar o seu próprio convívio: o arraial liberal. Em comunicado, o candidato da Iniciativa Liberal à autarquia de Lisboa, Bruno Horta Soares, adiantou que o evento do partido deverá acontecer a 12 de junho, véspera do dia de Santo António, na zona de Santos.