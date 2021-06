Escolha de Costa deixa PS Porto a ferver

Eduardo Pinheiro foi convidado nas costas da concelhia. Socialistas do Porto assumem "estupefacção" com escolha do candidato à Câmara. Tema vai ser discutido em reunião de secretários coordenadores na quinta-feira.

A escolha foi feita por António Costa em articulação com o líder da Federação do PS Porto, Manuel Pizarro. Até ao último minuto, o líder da concelhia, Tiago Barbosa Ribeiro, e o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, ficaram às escuras sobre quem seria o candidato socialista à Câmara do Porto, apesar de ambos chegarem a ter sido dados como possíveis escolhas para estas autárquicas.

Aos 42 anos, Eduardo Pinheiro tem já no currículo a presidência da Câmara de Matosinhos – onde esteve em substituição de Guilherme Pinto, que faleceu antes do fim do mandato – e a secretaria de Estado da Mobilidade. Mas esse percurso não lhe garante notoriedade e são vários os socialistas do Porto que assumem à SÁBADO a "surpresa" com a escolha de alguém que é "um perfeito desconhecido para a cidade".

O desconforto é palpável e o tema deverá aquecer a reunião de secretários coordenadores marcada para amanhã, quinta-feira. Nesse encontro deverá ser agendada a primeira comissão política concelhia após ser conhecido o nome do candidato ao Porto e há quem garanta que vai deixar clara a discordância com a escolha.