Rui Moreira absolvido no caso Selminho

Rui Moreira foi absolvido do crime de prevaricação no caso Selminho. Segundo o acórdão lido no tribunal de São João Novo, no Porto, o Ministério Público não conseguiu provar que Rui Moreira tenha tido influência no acordo entre a Câmara Municipal do Porto e a Selminho.



O Ministério Público vai recorrer da decisão. À juíza, o procurador Luís Carvalho disse "não se conformar" com a decisão. O recurso segue para o Tribunal da Relação do Porto.



Depois de saber da decisão, o autarca Rui Moreira disse que não tinha dúvidas "o desfecho" seria a absolvição. "Não tinha dúvidas de que um dia este desfecho viria. Gostava que tivesse decorrido mais cedo, pelos vistos o Ministério Público ainda não se conforma, mas faremos uma declaração logo", afirmou.